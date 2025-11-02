کشف ۱۰۴ مزرعه غیرمجاز در تهران معادل مصرف ۱۰ هزار خانوار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با هشدار نسبت به افزایش مصرف برق صنعتی در مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، اعلام کرد این مراکز فشار زیادی بر شبکه برق استان وارد کرده و تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص صنایع محسوب میشوند.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "اکبر حسن بکلو"، با اشاره به آمارهای رسمی اعلام کرد: ایران چهارمین کشور استخراجکننده رمز ارز در جهان است و حدود ۱۳ میلیون ایرانی در این بازار فعالیت دارند. تخمین زده میشود در کشور حدود ۴۲۷ هزار دستگاه ماینر فعال است که بیش از ۱۴۰۰ مگاوات برق را بهصورت شبانهروزی مصرف میکنند. ارزان بودن قیمت برق در ایران، موجب شده کشور به بهشت ماینرهای غیرمجاز تبدیل شود.
وی افزود: در استان تهران از ابتدای طرح مقابله با رمز ارزهای غیرمجاز تاکنون حدود ۱۰۴ مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز کشف شده و بیش از ۱۴۶۵ دستگاه ضبط شده است که توان مصرفی معادل ۳،۳۵۹ کیلووات که معادل مصرف حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی است و فشار سنگینی بر شبکه وارد کرده و موجب ناترازی و کاهش پایداری تأمین برق برای مشترکان خانگی و صنعتی شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد این دستگاهها از برق غیرمجاز استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: فعالیت مزارع استخراج رمزارز بهویژه در قالب واحدهای صنعتی، مصرف غیرمجاز برق را به شدت افزایش داده و ضمن تحمیل فشار به شبکه، باعث اتلاف منابع یارانهای و کاهش توان تولید صنایع شده است.
وی افزود: در استان تهران، شهرستانهای مختلفی درگیر فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز هستند. شهرستانهایی مانند پاکدشت، فیروزکوه، ملارد، شهرقدس، کهریزک و مناطق صنعتی در جنوب غرب تهران بیشترین میزان کشف ماینرهای غیرمجاز را داشتهاند. برای نمونه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸۰ مزرعه غیرمجاز با ۱۳۰۰ دستگاه ماینر کشف شد که مصرف برق آنها معادل ۸ هزار مشترک خانگی بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران درباره روشهای پنهانکاری متخلفان گفت: سارقان برق از روشهایی مانند حفر تونل، دفن دستگاهها در زیر زمین و استفاده از انشعابهای صنعتی یارانهای بهره میبرند که شناسایی آنها را دشوار میکند. با این حال، تیمهای تخصصی شرکت توزیع و گشتهای نظارتی، همراه با دستگاههای امنیتی و انتظامی، بهصورت مستمر این مراکز را رصد و با متخلفان برخورد میکنند.
اکبر حسن بکلو افزود: متأسفانه در برخی موارد، افراد متخلف تلاش کردهاند با نفوذ در برخی مراجع مسیر قانونی را تغییر دهند که این اقدام تضییع حقوق بیتالمال است و دستگاه قضایی با جدیت در حال رسیدگی است.
مدیرعامل این شرکت در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم گفت: خوشبختانه همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک نقش مهمی در کشف مزارع غیرمجاز داشته و نشان میدهد که مردم شبکه برق را «ثروت ملی» خود میدانند. از هماستانیها میخواهم هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند تا ضمن حفاظت از منابع یارانهای و جلوگیری از آسیب به شبکه برق، با متخلفان برخورد قانونی شود.