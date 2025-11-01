شتاب در مهار گازهای مشعل با امضای ۱۲ قرارداد جدید
وزیر نفت با اعلام شتابگیری اجرای پروژههای جمعآوری گازهای مشعل با پیگیریهای رئیسجمهوری گفت: امضای ۱۲ قرارداد جدید در این زمینه، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارزشآفرینی برای کشور به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از ورا ت نفت، محسن پاکنژاد امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در حاشیه آیین امضای ۱۲ قرارداد جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اهمیت زیستمحیطی و اقتصادی این پروژهها اظهار کرد: گازهای همراه وقتی جمعآوری میشوند، ضمن حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی هوا، عملاً ارزشآفرینی قابل ملاحظهای برای کشور به همراه دارند. این گازها، گازهای غنی هستند که سالیان سال میسوزند.
وی با تأکید بر اینکه با پیگیریهایی رئیسجمهوری در طول یک سال گذشته و تأکیداتی که داشتند، اجرای پروژههای جمعآوری گازهای همراه شتاب بسیار زیادی گرفته است، افزود: انتظار ما این است که در همین قرارداد خاص، یعنی ۱۲ قراردادی که امروز امضا شد، ارزشآفرینی سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای کشور حاصل شود.
وزیر نفت با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بر اساس اهداف تعیینشده در برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۷ باید بتوانیم روزانه تا ۴۴ میلیون متر مکعب گازهای همراه را جمعآوری کنیم.
بر اساس این گزارش، ۱۲ قرارداد جمعآوری گازهای مشعل میدانهای نفتی در مناطق نفتخیز جنوب امروز (شنبه، ۱۰ آبان) با فرمان مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری بهصورت ویدئوکنفرانس امضا شد؛ بر اساس این قراردادها، ۲۹۵ میلیون فوتمکعب در روز گاز مشعل جمعآوری و ۳۲ مشعل خاموش میشود و حداکثر زمان لازم برای اجرای آنها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است.