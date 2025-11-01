خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمع‌آوری گازهای همراه؛ گامی به‌سوی بهره‌برداری از ثروت ملی

جمع‌آوری گازهای همراه؛ گامی به‌سوی بهره‌برداری از ثروت ملی
کد خبر : 1708016
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اعلام اینکه جمع‌آوری گازهای همراه در این مناطق، نقطه‌ عطفی در بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است، گفت: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بی‌نهایت نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ابراهیم پیرامون امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در آیین امضای ۱۲ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب  اظهار کرد: اگر پیگیری‌های ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نبود، امروز در این نقطه قرار نمی‌گرفتیم. اکنون برای جمع‌آوری همه گازهای مشعل در مناطق نفت‌خیز جنوب برنامه‌ریزی شده و در قالب طرح‌های بزرگ به پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

وی افزود: جمع‌آوری همه گازهای مشعل در مناطق نفت‌خیز جنوب درمجموع شامل ۷۰ پروژه بزرگ و کوچک است که ۴۰ پروژه آن در قالب بسته‌های واگذاری به بخش خصوصی به امضا رسید.

فرصتی برای ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: پیشرفت این طرح‌ها در حوزه پتروشیمی بیش از ۷۵ درصد است و بخش عمده آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند. برخی پروژه‌ها نیز تا سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تکمیل می‌شوند.

پیرامون به جمع‌آوری روزانه ۵۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از سوی شرکت‌های پنج‌گانه مناطق نفت‌خیز اشاره و بیان کرد: این پروژه‌ها به‌طور عمده مربوط به مشعل‌های پراکنده، دوردست و کوچک‌مقیاس هستند، هرچند مشعل‌های بزرگ نیز در این طرح گنجانده شده‌اند. هدف اصلی، جلوگیری از سوزاندن گازها و بهره‌برداری اقتصادی از این منابع ارزشمند است.

وی با تأکید بر اینکه گازهای مشعل فرصتی برای تولید ثروت ملی، رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی هستند، افزود: این گازها می‌توانند به منبعی برای توسعه پایدار استان‌های نفت‌خیز تبدیل شوند.

فرصتی برای ثروت‌آفرینی و توسعه پایدار

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این برنامه، تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد و به تبع آن، تولید گازهای همراه نیز افزایش می‌یابد، بنابراین باید از هم‌اکنون برای جمع‌آوری این گازها برنامه‌ریزی کنیم تا در آینده شاهد گازسوزی نباشیم.

پیرامون در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بی‌نهایت نیست. باید با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، مناطق نفت‌خیز را به قطب تولید نفت کشور تبدیل کنیم و همزمان جمع‌آوری کامل گازهای مشعل را محقق سازیم

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ