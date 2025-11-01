جمعآوری گازهای همراه؛ گامی بهسوی بهرهبرداری از ثروت ملی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام اینکه جمعآوری گازهای همراه در این مناطق، نقطه عطفی در بهرهبرداری بهینه از منابع ملی است، گفت: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بینهایت نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ابراهیم پیرامون امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در آیین امضای ۱۲ قرارداد جمعآوری گازهای مشعل مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: اگر پیگیریهای ویژه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نبود، امروز در این نقطه قرار نمیگرفتیم. اکنون برای جمعآوری همه گازهای مشعل در مناطق نفتخیز جنوب برنامهریزی شده و در قالب طرحهای بزرگ به پتروشیمیها و بخش خصوصی واگذار میشوند.
وی افزود: جمعآوری همه گازهای مشعل در مناطق نفتخیز جنوب درمجموع شامل ۷۰ پروژه بزرگ و کوچک است که ۴۰ پروژه آن در قالب بستههای واگذاری به بخش خصوصی به امضا رسید.
فرصتی برای ثروتآفرینی و توسعه پایدار
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: پیشرفت این طرحها در حوزه پتروشیمی بیش از ۷۵ درصد است و بخش عمده آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسند. برخی پروژهها نیز تا سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تکمیل میشوند.
پیرامون به جمعآوری روزانه ۵۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از سوی شرکتهای پنجگانه مناطق نفتخیز اشاره و بیان کرد: این پروژهها بهطور عمده مربوط به مشعلهای پراکنده، دوردست و کوچکمقیاس هستند، هرچند مشعلهای بزرگ نیز در این طرح گنجانده شدهاند. هدف اصلی، جلوگیری از سوزاندن گازها و بهرهبرداری اقتصادی از این منابع ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه گازهای مشعل فرصتی برای تولید ثروت ملی، رونق اقتصادی و اشتغالآفرینی هستند، افزود: این گازها میتوانند به منبعی برای توسعه پایدار استانهای نفتخیز تبدیل شوند.
فرصتی برای ثروتآفرینی و توسعه پایدار
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این برنامه، تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز میرسد و به تبع آن، تولید گازهای همراه نیز افزایش مییابد، بنابراین باید از هماکنون برای جمعآوری این گازها برنامهریزی کنیم تا در آینده شاهد گازسوزی نباشیم.
پیرامون در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، زمان برای توسعه بینهایت نیست. باید با سرمایهگذاری همهجانبه، مناطق نفتخیز را به قطب تولید نفت کشور تبدیل کنیم و همزمان جمعآوری کامل گازهای مشعل را محقق سازیم