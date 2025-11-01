به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حمید بورد امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در آیین امضای ۱۲ قرارداد فروش و جمع‌آوری گازهای مشعل مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه سه محور اصلی در برنامه هفتم توسعه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است، اظهار کرد: در برنامه هفتم که نقشه راه دولت وفاق است، سه برنامه کلیدی را در دستور کار داریم؛ نخست افزایش تولید نفت خام به میزان ۴.۵ میلیون بشکه در روز، دوم افزایش تولید گاز به حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب در روز افزون بر طرح فشارافزایی و سوم جمع‌آوری گازهای مشعل که در میدان‌های مختلف نفت و گاز کشور قرار دارند.

وی افزود: برای اجرای این برنامه‌ها افزون بر منابعی که دولت در اختیار ما قرار داده، تلاش گسترده‌ای برای همراه کردن بخش خصوصی انجام داده‌ایم تا با استفاده از توانمندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانیم به این سه هدف مهم دست یابیم.

تداوم همکاری با بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه افزایش تولید نفت گفت: در حوزه افزایش تولید نفت، طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت را داریم و افزون بر آن، افزایش ۵۲۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورشی نفت با ۱۲ قرارداد در دست اقدام است و به رشد تولید کمک می‌کند. این طرح‌ها به‌صورت BOO واگذار شده‌اند.

بورد درباره افزایش تولید گاز نیز اظهار کرد: در قالب طرح‌های افزایش تولید گاز، حدود ۱.۶ میلیارد دلار قرارداد در ماه گذشته با سه بخش خصوصی عمده شامل مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی همچون پتروشیمی‌ها و فولاد امضا کرده‌ایم. همچنین قراردادهای مربوط به میدان‌های گردان و پازن مدار امضا شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پیش از پایان سال، سه تا چهار قرارداد دیگر نیز در این حوزه با کمک بخش خصوصی امضا می‌شود.

جمع‌آوری گازهای مشعل؛ اولویت مهم دولت

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه مجموعه‌ای از قراردادها برای جمع‌آوری ۵۲۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل نهایی شده است، بیان کرد: امروز به‌صورت نمادین ۱۲ قرارداد امضا می‌شود که حدود ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز را جمع‌آوری می‌کند، همچنین ۱۸ قرارداد دیگر نیز تا اواسط آذر نهایی می‌شود.

بورد با اشاره به اینکه درمجموع حدود ۹۰ درصد گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۶ جمع‌آوری می‌شود، افزود: هم‌اکنون پنج طرح به بهره‌برداری رسیده و ۶ طرح در حال احداث است و ۱۲ قرارداد نیز در این آیین امضا می‌شود.

وی در توضیح ویژگی‌های این قراردادها بیان کرد: یکی از مزیت‌های مهم این طرح‌ها، خاموشی ۳۲ مشعل در ۱۲ واحد بهره‌برداری در اقصی نقاط خوزستان است؛ به‌ویژه سه مشعل بزرگ در اطراف شهر اهواز (واحدهای اهواز ۱، ۳ و ۴) که چهره شهر را متأثر کرده بودند، با اجرای این طرح‌ها، خاموش می‌شوند.

تأمین انرژی و تولید ارزش افزوده

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تزریق روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک به شبکه کشور از دیگر دستاوردهای این طرح است که به تأمین انرژی کشور کمک شایانی می‌کند، افزود: همچنین سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی تولید می‌شود که خوراک پتروشیمی‌ها را تأمین و ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد می‌کند.

بورد با اشاره به اثرات زیست‌محیطی طرح جمع‌آوری گازهای مشعل گفت: اجرای این طرح‌ها از انتشار روزانه حدود ۳۰ هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌کند که رقم بسیار قابل‌توجهی است و به کاهش آلودگی در خوزستان کمک زیادی می‌کند. این مقدار معادل کاهش حدود ۵۷۰۰ تن انتشار کربن در روز است.

وی با بیان اینکه نخستین کارخانه مینی‌ ان‌جی‌ال با همکاری شرکت‌های خارجی در اهواز احداث می‌شود که به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی از اعلام جزئیات خودداری کردیم، افزود: این پروژه برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و طرف خارجی متعهد شده است ظرف ۶ ماه عملیات نصب را انجام دهد تا در ۱۰ ماه به بهره‌برداری برسد.

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت گسترده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: همچنین یک پالایشگاه جدید در حوزه مسجدسلیمان در دست احداث است که ظرف ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و روزانه ۴۵ میلیون فوت مکعب گاز را جمع‌آوری می کند. این طرح نیز در نوع خود منحصربه‌فرد است.

بورد با اشاره به تداوم همکاری با بخش خصوصی تأکید کرد: ۱۸ بسته جدید سرمایه‌گذاری تا اواسط آذر نهایی می‌شود و از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در مزایده‌های جمع‌آوری گازهای مشعل با پایه قیمت صفر مایع گاز شرکت کنند. دروازه برای همه سرمایه‌گذاران باز است و مذاکرات اولیه انجام شده است.

وی تصریح کرد: زمان اجرای قراردادها کوتاه است و بین ۶ تا ۱۸ ماه تعیین شده که این موضوع نقطه قوت مهمی برای تسریع در جمع‌آوری گازهای مشعل محسوب می‌شود.

معاون وزیر نفت در پایان از حمایت‌های مجموعه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: از همکارانم در شرکت ملی نفت ایران، حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهوری، وزیر نفت، مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب، استاندار خوزستان و همه همکاران صنعت نفت تشکر می‌کنم. امیدوارم این مشارکت گسترده با بخش خصوصی الگویی برای سایر حوزه‌های کشور باشد. با همدلی و تلاش جمعی، ایران را به یک کارگاه بزرگ تولید و انرژی تبدیل خواهیم کرد و ان‌شاءالله در سایه وفاق و همکاری، فردایی پاک و آباد برای میهن عزیزمان فراهم می‌شود.

