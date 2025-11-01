به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی مشاور وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت حیاتی مدیریت منابع آبی، اهداف و دستاورد‌های این طرح ملی را تشریح کرد.

وی در ابتدا به هدف اصلی توسعه این سامانه‌ها در سطح جهان و ایران اشاره کرد و افزود: هدف اصلی، مصرف بهینه آب، افزایش تولید و عملکرد و ارتقای بهره‌وری است که در تمامی اسناد بالادستی کشور نیز هدف‌گذاری شده است. خوشبختانه این طرح در تمام نقاط کشور، به ویژه مناطق محروم، در حال اجراست و تا کنون ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند که بیش از ۴۰ هزار هکتار آن مربوط به استان یزد است.

اهداف کمی برنامه هفتم و خودکفایی در تجهیزات

مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، چشم‌انداز آتی را نیز ترسیم کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی اجرا شود. یکی از افتخارات بزرگ ما این است که ظرفیت فنی و مهندسی بالایی در داخل کشور ایجاد کرده‌ایم؛ به طوری که امروزه بیش از ۹۹ درصد لوازم و تجهیزات این سامانه‌ها در داخل تولید می‌شود و ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز به بیش از ۲۰ کشور دنیا صادرات داریم.

وی در خصوص حمایت‌های دولتی تصریح کرد: طبق اسناد بالادستی، دولت مکلف به تأمین ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه این سامانه‌ها است و مابقی به عنوان سهم بهره‌بردار تأمین می‌شود.

راهکار جبران خسارت پسته کاران در پی کاهش سهمیه آب

عباسی در پاسخ به نگرانی‌های پسته‌کاران یزدی در خصوص کاهش تخصیص آب، شرایط اقلیمی کشور را گوشزد کرد و گفت: با توجه به کاهش حدود ۴۰ درصدی بارندگی‌ها در سال آبی گذشته، متأسفانه وزارت نیرو سهم آب کشاورزی برای سال زراعی جاری را ۵۱ میلیارد متر مکعب اعلام کرده است. در این شرایط، چاره‌ای جز کاهش مصرف آب و توسل به فناوری‌های نوین نداریم.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری تا ۱۰ درصد با تکنولوژی‌های نوین امکان‌پذیر است. این تکنولوژی‌ها شامل توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و همچنین استفاده از بذر و نهال مقاوم به شوری و کم‌آبی است تا بتواند خسارت ناشی از کمبود آب را جبران کند.

مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری در مورد امکان انطباق مزارع قدیمی با آبیاری قطره‌ای، اطمینان داد: این امکان وجود دارد، به خصوص برای درختان میانسال. ما در استان کرمان باغات پسته زیادی را که قدمت آنها به ۱۵ تا ۲۰ سال می‌رسد، با موفقیت به آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی تجهیز کرده‌ایم که علاوه بر افزایش عملکرد، کاهش مصرف آب را نیز به دنبال داشته است.

وضعیت استفاده از پساب شهری

مشاور وزیر در پایان، در خصوص مدیریت پساب شهری برای مصارف کشاورزی، تأکید کرد که دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست در حال حاضر بسیار سختگیرانه است و استفاده از پساب شهری و صنعتی مشروط به اصلاح این ضوابط و رعایت استاندارد‌های تصفیه لازم است.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته، این دستورالعمل‌ها اصلاح شوند تا بتوان از پتانسیل پساب‌ها استفاده کرد.

