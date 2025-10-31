جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف سه سال در هر منطقه آزاد تجاری و صنعتی

به گزارش ایلنا، سید علی مدنی زاده، در سخنانی در جمع مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از تلاش های دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران و مسئولان دبیرخانه در جزیره کیش، بابت دستآوردهای ارزشمند آنها در کوتاه مدت، اظهار داشت: در ایران، هر فرد یا مدیری که کاری را عملیاتی کرده باشد، بخوبی میداند که به سرانجام رساندن یک پروژه، چقدر سخت و دشوار است و این، ارزش کار مسئولان منطقه آزاد کیش را بیشتر جلوه میدهد؛ زیرا انجام این حجم از کار، در مدت زمانی کوتاه، خیلی دشوار است.

مدنی‌زاده ابراز امیدواری کرد، مدیران منطقه آزاد کیش، با سرعت، دقت و پشتکار بیش از پیش و بهره‌گیری از دانش روز، بتوانند با سرعت بیشتری در ارائه خدمت، پیشروی نمایند.

وی با اشاره به در دست تهیه بودن برنامه کلان طرح تحول مناطق آزاد توسط مسئولان منطقه آزاد کیش، از آنها خواست هر چه سریع تر، طرح مذکور را مطابق توصیه خود، و با بهره‌گیری از مشاوران خارجی به سرانجام رسانده و آماده اجرا نمایند.

مدنی‌زاده گفت: خواسته ام این است که بحث سرمایه‌گذاری های بی‌نام که در طرح تحول مناطق آزاد آمده است را هر چه سریع تر تکمیل و عملیاتی کنید به نحوی که طرحِ جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه طی سه سال، محقق شود.

وی تصریح کرد: از مسئولان منطقه آزاد کیش می خواهم، به اعداد بزرگ فکر کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مباحث مطروحه در سخنان مدیران حاضر در جلسه در خصوص گمرک، مالیات و ... اظهار داشت: خوشبختانه در مورد برخی از مباحث که نیازمند تصویب مجلس است، خود دبیرخانه مناطق آزاد، نسبت به تهیه لایحه اقدام کرده است و ما هم به جد پیگیر تصویب آن هستیم.

وی گفت: بسیاری از موارد هم هستند که نیاز به تصویب قانون ندارند و در داخل خود وزارت اقتصاد و نهایتا، هیئت وزیران قابل طرح و تصمیم‌گیری هستند؛ در خصوص این موارد، در اسرع وقت، با همفکری دبیرخانه مناطق آزاد و منطقه آزاد کیش، سازمان امور مالیاتی و معاونت بانک و بیمه شرکت های دولتی وزارت متبوع، طرحی عملیاتی، تدوین و ارائه نمایید.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۶ اَبَرپروژه وزارت اقتصاد، بطور عام، خواستار تهیه بُرش "مناطق آزاد" و بطور اخص، بُرش "جزیره کیش" پروژه های مذکور توسط دبیرخانه منطقه آزاد شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: واقعا شاید جا داشته باشد که با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه، جزیره کیش را، بتوان تبدیل به هاب فنآوری و نوآوری منطقه کرد.

وی افزود: شاید اولویت کار این باشد که بتوانیم آن دسته از نخبگان کشور که در "سرزمین اصلی" چندان شرایط را برای فعالیت های خود، مساعد نمی‌دانند؛ یا افرادی که از خارج از کشور، قصد فعالیت در ایران را دارند، اما در مناطق آزاد، احساس راحتی بیشتری می کنند، جذب این مناطق کنیم.

مدنی‌زاده گفت: شاید بتوان، فراتر از اقتصاد دیجیتال، اکو سیستم نوآوری را در جزیره کیش ایجاد و این جزیره را تبدیل به یک محیط نوآوری بزرگ کرد، به این معنا که تمام شرکت های بزرگ نوآور ما، در این جزیره، متمرکز شوند و دانشگاه‌های برتر کشور، اینجا حضور بیابند.

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه باید مدیریت کلان مناطق آزاد کشور با دیگر مناطق کشور "فرق" داشته باشد، بیان داشت: بعنوان مثال، وقتی کسی در یکی از ادارات دولتی یک منطقه آزاد، حضور میابد، باید از صفر تا صد، یک تجربه کاملا متفاوت داشته باشد.

وی افزود: اگر از حکمرانی مبتنی بر داده، صحبت می کنیم، اگر از سرعت در "ارزیابی داده" حرف میزنیم، این امر باید حتما در ابتدا، در منطقه آزاد، اتفاق بیافتد و سپس به نقاط دیگر سرایت کند.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین، اگر از نظامات موازی تصمیم‌گیری و قواعد تو در تو و پیچیده در کشور حرف می زنیم، قطعا منطقه آزاد نباید اینگونه باشد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر قرار است یک تغییر الگو در سطح کلان در کشور اتفاق بیافتد، اولین جا، باید منطقه آزاد باشد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: این ظرفیت و این توانایی، بطور کامل در مدیریت مناطق آزاد وجود دارد و شما در حوزه مدیریت خود، مثل رئیس‌جمهور هستید.

وی خطاب به مدیران منطقه آزاد کیش افزود: آقای پزشکیان بارها در هیأت دولت گفته‌اند که استانداران، رئیس‌جمهور استان خود هستند و قانونگذار، تقریبا همین اختیارات را به شما هم داده است و باید حتما از آن نهایت استفاده را ببرید.

