اعلام قیمت طلا و سکه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۹آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۹۵۸ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰میلیون و ۴۵۵ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۳ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۰۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۵۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان رسید.َ

