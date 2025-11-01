اعتراض امام جمعه مشهد درست است/ ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی تخلف بود

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اقدامات و سیاست‌های شرکت بازآفرینی شهری برای حفظ بافت تاریخی شیراز و حرم شاهچراغ اظهار داشت: بحث حفاظت از محدوده‌ها و بناهای تاریخی در مرحله اول وظیفه وزارتخانه و سازمان‌های میراث فرهنگی است، اما قرار بر این شده که شرکت بازآفرینی هم به وزارت میراث فرهنگی برای احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی کمک کند.

وی ادامه داد: آخرین مصوبه قانونی که برای شاهچراغ وجود دارد، تصویب طرح ویژه محدوده تاریخی پیرامون حرم چاهچراغ است که احیای ۵۷ هکتار از ۳۴۰ هکتار محدوده تاریخی در قالب پیرامون حرم مصوب شده، مبنای آن هم اصولا حفظ و احیای محدوده تاریخی است ودیگر بحث پروژه حرم تا حرم به شکل گذشته مطرح نیست.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: باید توجه داشته باشیم که اتفاقاتی در محدوده‌های داخل حرم رخ داده و صحن جدیدی را اضافه کردند که البته از قبل هم چیز جدیدی اضافه نشده و حتی مبنای تثبیت آن بناهایی قرار بود تحت عنوان حرم تا حرم تملک شوند، استفاده درهمان کلبد تاریخی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تذکرات «علم الهدی» امام جمعه مشهد درباره ساخت و ساز برج‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌ها دراطراف حرم رضوی ادامه داد: این تذکرات و اعتراض کاملا درست است، البته برای این ساخت و سازها هم مصوبه‌ای در سال‌های گذشته وجود داشته که امروز شاهد آثار همان طرح مصوب دهه ۸۰ تحت عنوان «معاصرسازی زیارت» هستیم و عملیات اجرایی این طرح از همان دهه ۸۰ در اطراف حرم شروع شد.

گلپایگانی افزود: مبنای طرح معاصرسازی زیارت با عنوان پروژه تاش این بود که پروژه‌های بزرگ مقایس که عمدتا کاربری اقامت موقت و هتل و مراکز تجاری دارند در اطراف حرم شکل بگیرد. از این رو یکسری بازگشایی خیابان‌ها انجام شد و محورهای پیاده روی وسیعی تعرف و طراحی شد و فضاهای باز را در نظرگرفتند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ آثار ناخوشایند طرح تاش مشهود شد و مردم دیدند که چه اتفاقی رخ داده است، اظهار داشت: پس از اجرای طرح، ساختار محلات کهن پیرامون حرم تقریبا فروپاشیده بود و مردم مجاورحرم به ناچار مجبور به کوچ شدند. بحث ابعاد کالبدی ساخته شده بسیار بزرگ بود و فضا را از مقیاس انسانی خارج کرد و حتی آن چیزی که طرح مصوب تاش از انظر تعداد طبقات در رینگ دوم فضای پیرامونی طراحی شده بود هم رعایت نشد و متاسفانه با سهل انگاری که رخ داد – که عمدتا مسئولیت آن و صدورپروانه‌ها بر عهده شهرداری است – تعداد طبقات ساختمان‌ها بیشتر از طبقات طرح تاش شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح تاشی که به اجرا رسید تخلف بود.

گلپایگانی گفت: از اوایل دهه ۹۰ با فرمایشات رهبری، موضوع بازنگری طرح آغاز شد و تا اوخر دهه ۹۰ بازنگری این طرح به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و طرح جدید توسط دانشگاه تهران با رویکرد بازگشت مجاورین به پیرامون حرم تصویب شد.

وی درباره تعیین تکلیف برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که ساخته شده، ادامه داد: برای بلند مرتبه‌سازی‌هایی که انجام شده عملا نمی‌توان کاری کرد و فقط می‌توان جلوی ادامه این فرایند را گرفت. مبنای کار هم این شد که تعداد طبقات کاهش پیدا کند و حداکثر در ۶ طبقه محدود شود یعنی ساخت و سازهای بالای ۶ طبقه در مجاور حرم ممنوع شده است. البته قرار بر این نیست که به کسانی که طبق مصوبات گذشته، حقوقی داشتند ظلم شوند و باب رسیدگی به پرونده‌ها همچنان باز است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری اظهار داشت: بحث این است که درآن دوران گمان می‌کردند برای پروژه معاصرسازی و ساماندهی زائران اقداماتی انجام شود از جمله رفع مسائل بافت ریزدانه و دسترسی دشوار به حرم اما آثار غیرقابل جبرانی داشت.

گلپایگانی تاکید کرد: اساسا دهه ۸۰ دهه رویکرد مداخله گسترده در بافت‌های تاریخی بود که تبعات ناخوشایندی برجای گذاشت.

