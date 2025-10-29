خبرگزاری کار ایران
معاون فناوری بانک کشاورزی خبر داد:

به‌کارگیری کلان‌داده‌ها و ارائه خدمات هوشمند برای کمک به رفع چالش‌های بخش کشاورزی

به‌کارگیری کلان‌داده‌ها و ارائه خدمات هوشمند برای کمک به رفع چالش‌های بخش کشاورزی
معاون فناوری بانک کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی و مالی روبه‌روست، اظهار داشت: این بانک برنامه‌های مشخصی را برای به‌کارگیری کلان‌داده‌ها در کل زنجیره ارزش کشاورزی در دست اجرا دارد تا بتواند با ارائه خدمات هوشمند، به حل این چالش‌ها کمک کند.

به گزارش ایلنا از  روابط عمومی بانک کشاورزی، در نشست تخصصی «کلان‌داده‌ها، شخصی‌سازی خدمات مالی و نگهداشت مشتری» که در حاشیه یازدهمین همایش تراکنش ایران برگزار شد، حسین امین‌زاده، با تأکید بر مأموریت بانک کشاورزی در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، اعلام کرد: آینده نظام بانکی در گرو طراحی و ارائه محصولات متناسب و شخصی‌سازی‌شده برای مشتریان است و تحلیل داده‌ها، پلی حیاتی میان خدمات مالی هوشمند و توسعه پایدار کشاورزی محسوب می‌شود.

وی تحقق عدالت مالی و تخصیص بهینه منابع را از دستاوردهای اصلی این رویکرد دانست و افزود: برای موفقیت در این مسیر، باید انحصار داده‌ها میان سازمان‌ها شکسته و زیرساخت‌های یکپارچه و قابل اعتمادی برای تحلیل اطلاعات ایجاد شود، تا تلاش‌ها برای شخصی‌سازی خدمات با مخاطره مواجه نشود.

در ادامه این نشست، مسعود محمدخانی، رئیس اداره تحول و نوآوری بانک کشاورزی، داده‌ها را «الماس سازمان‌ها» توصیف کرد و از عزم جدی این بانک برای ارائه خدمات اختصاصی به اندازه تمام مشتریان خود خبر داد.

وی با اشاره به حجم عظیم داده‌های بانک کشاورزی که شامل بیش از ۱۵ میلیون تراکنش روزانه از ۳۰ میلیون مشتری است، گفت: ترکیب این داده‌های مالی با اطلاعات تخصصی بخش کشاورزی، فرصتی بی‌نظیر برای خلق مزیت رقابتی پایدار ایجاد کرده و سامانه «الماس» بانک کشاورزی نمونه‌ای موفق از این رویکرد است که با تحلیل داده‌های اقلیمی و کیفیت زمین، به کشاورزان در انتخاب محصول مناسب مشاوره می‌دهد و ریسک تولید را کاهش می‌دهد.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس اداره کل آمار و تحلیل داده‌های کسب‌وکار بانک کشاورزی، ضمن تشریح وضعیت حکمرانی داده در کشور، تصریح کرد: هیجان‌زدگی برای استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بدون تمرکز بر تدوین قوانین و زیرساخت‌های لازم، یک حرکت شتاب‌زده است که می‌تواند به شکست پروژه‌های بزرگ منجر شود.

سعید جرفی افزود: نبود مقررات شفاف، همکاری بانک‌ها با استارت‌آپ‌ها و دانشگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و مانع نوآوری می‌شود.

مسلم حبیبی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز با بیان اینکه بانک‌های ایرانی با وجود در اختیار داشتن انبوهی از اطلاعات، در ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده واقعی با مشکلاتی مواجه هستند، بر ضرورت استفاده درست بانک‌ها از داده‌های تعاملی و رفتاری مشتریان، پیشنهاد ایجاد یک «آزمایشگاه داده مرجع» با رعایت کامل اصول امنیتی را مطرح کرد تا مسیر برای نوآوری‌های کاربردی هموار شود.

 

 

