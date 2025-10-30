به گزارش ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای ضوابط و شرایط واردات نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله سویا را اعلام کرد.

در متن اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی آمده است:

در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با توجه به شرایط موجود و بمنظور تامین پایدار کالاهای اساسی کلیه تامین کنندگانی که امکان تامین کالاهای ذرت، جو، کنجاله سویا با شرایط ذیل را دارند درخواست خود را حداکثر تا پایان روز اداری یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به دبیرخانه شرکت پشتیبانی امور دام ارائه دهند.

- دارا بودن سابقه واردات کالا و یا سابقه تامین کالا برای شرکت پشتیبانی امور دام یا زنجیرههای تولیدی به تایید مراجع یادشده ۲ امضای تفاهم نامه با شرکت پشتیبانی اموردام به منظور ثبت سفارش جهت ورود کالا به کشور و توزیع آن تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه

- ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار ظرف ۶۰ روز کاری از تاریخ ثبت سفارش می باشد.

- تودیع ضمانت نزد شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان ۱۰ درصد ارزش ثبت سفارش

تبصره: تامین کنندگان در چارچوب نسبت به این اطلاعیه به سایر وارد کنندگان اولویت ارزی نخواهند داشت و مشابه سایر واردکنندگان با آنها رفتار خواهد شد.سقف سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین کنندگان دارای تفاهم نامه با شرکت مذکور اعمال نخواهد شد. قیمت ارزی کالاهای مذکور در محدوده سقف فیمت اعلامی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ معاونت بازرگانی خواهد بود.

