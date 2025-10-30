خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضوابط جدید واردات نهاده‌های دامی اعلام شد

ضوابط جدید واردات نهاده‌های دامی اعلام شد
کد خبر : 1707133
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت توسعه بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای ضوابط و شرایط واردات نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله سویا را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای ضوابط و شرایط واردات نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله سویا را اعلام کرد.

در متن اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی آمده است:

در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با توجه به شرایط موجود و بمنظور تامین پایدار کالاهای اساسی کلیه تامین کنندگانی که امکان تامین کالاهای ذرت، جو، کنجاله سویا با شرایط ذیل را دارند درخواست خود را حداکثر تا پایان روز اداری یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به دبیرخانه شرکت پشتیبانی امور دام ارائه دهند.

- دارا بودن سابقه واردات کالا و یا سابقه تامین کالا برای شرکت پشتیبانی امور دام یا زنجیرههای تولیدی به تایید مراجع یادشده ۲ امضای تفاهم نامه با شرکت پشتیبانی اموردام به منظور ثبت سفارش جهت ورود کالا به کشور و توزیع آن تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه

- ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار ظرف ۶۰ روز کاری از تاریخ ثبت سفارش می باشد.

- تودیع ضمانت نزد شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان ۱۰ درصد ارزش ثبت سفارش

تبصره: تامین کنندگان در چارچوب نسبت به این اطلاعیه به سایر وارد کنندگان اولویت ارزی نخواهند داشت و مشابه سایر واردکنندگان با آنها رفتار خواهد شد.سقف سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین کنندگان دارای تفاهم نامه با شرکت مذکور اعمال نخواهد شد. قیمت ارزی کالاهای مذکور در محدوده سقف فیمت اعلامی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ معاونت بازرگانی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ