مرکز مبادله اعلام کرد:
تحویل سکههای پیشفروش با سررسید ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان تمدید شد
مرکز مبادله ایران اعلام کرد: تحویل بدون هزینه انبارداری سکههای پیش فروش بانک مرکزی با تاریخ سررسید ۳۰ مهرماه تا پایان روز کاری ۱۰ آبان ماه مقدور است.
به گزارش ایلنا، مرکز مبادله ایران روز پنجشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان محترم شرکتکننده در طرح پیشفروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه میرساند، بر اساس زمانبندی اعلامشده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان دریافت سکههای مذکور از طریق شعب منتخب تا پایان روز کاری ۱۰ آبان بدون پرداخت هزینه انبارداری فراهم است.
در ادامه آمده است: در این بازه زمانی، تحویل سکه صرفاً با پرداخت هزینه تحویل و بدون احتساب هزینه انبارداری صورت خواهد گرفت.
مرکز مبادله در این اطلاعیه افزود: تحویل سکه تا تاریخ ۲۸ آبان نیز امکانپذیر است و بدیهی است دریافت سکه در فاصله زمانی ۱۱ تا ۲۸ آبان مشمول هزینه روزانه انبارداری خواهد بود.
در ادامه اطلاعیه آمده است: در صورت کسر هرگونه مبلغ مازاد بر هزینههای مقرر در روز جاری، وجوه اضافی به حساب متقاضیان محترم مسترد خواهد شد.