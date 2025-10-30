به گزارش ایلنا، مرکز مبادله ایران روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان محترم شرکت‌کننده در طرح پیش‌فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه می‌رساند، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان دریافت سکه‌های مذکور از طریق شعب منتخب تا پایان روز کاری ۱۰ آبان بدون پرداخت هزینه انبارداری فراهم است.

‌در ادامه آمده است: در این بازه زمانی، تحویل سکه صرفاً با پرداخت هزینه تحویل و بدون احتساب هزینه انبارداری صورت خواهد گرفت.

مرکز مبادله در این اطلاعیه افزود: تحویل سکه تا تاریخ ۲۸ آبان نیز امکان‌پذیر است و بدیهی است دریافت سکه در فاصله زمانی ۱۱ تا ۲۸ آبان مشمول هزینه روزانه انبارداری خواهد بود.

در ادامه اطلاعیه آمده است: در صورت کسر هرگونه مبلغ مازاد بر هزینه‌های مقرر در روز جاری، وجوه اضافی به حساب متقاضیان محترم مسترد خواهد شد.

انتهای پیام/