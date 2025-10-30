تلاش شرکت اکتشاف برای ایجاد اولین کارخانه نیکل در کشور است+ فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ کمال حسنی (مدیرعامل شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر) در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش از آخرین دستاوردهای این مجموعه فنی و مهندسی در حوزه اکتشاف و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معدن سخن گفت.

حسنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلدینگ غدیر محسوب می‌شود. تکلیف و ماموریت این مجموعه در حوزه‌های اکتشافی است.

وی با اشاره به برخی انتظارات عمومی از حوزه‌های اکتشافی در بحث معادن گفت: اقدامات اکتشافی بسیار زمان‌بر بوده و در ابتدای فعالیت سرمایه قابل توجهی باید برای آن صرف شود تا به یک ذخیره مناسب در عملیات برسیم.

مدیرعامل شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر اضافه کرد: یکی از نکاتی که در حوزه اکتشاف مهم است، بحث اقتصادی طرح‌های اکتشافی معادن است. اگر طرح اقتصادی باشد پس از اکتشاف، کار به پیش می‌رود. در سال‌های قبل برخی محدوده‌ها به صورت مزایده‌ای به شرکت سپرده شده و شرکت عملیات اکتشافی را انجام داده که بیشتر در زمینه سنگ آهن بوده است؛ این اقدام برای تکمیل زنجیره تولید بوده است و باتوجه به آنکه شرکت‌های هم‌گروه ما در حوزه تولید آهن و فولاد فعال هستند، این تاکید وجود داشت که در زمینه سنگ آهن فعال باشیم تا خوراک واحدهای هم‌گروه در هلدینگ غدیر را تامین کنیم.

او تصریح کرد: خوشبختانه محدوده گزستان شرکت ما که دارای سنگ آهن است پس از عملیات اکتشاف به نتیجه خوبی رسید و کارهای مربوط به اخذ پروانه بهره‌برداری آن تکمیل شد. طی یکسال اخیر عملیات استخراج این مجموعه نیز شروع شده است. دانه‌بندی و پرعیارسازی محصولات این معدن نیز همزمان شروع شده است. از مهرماه امسال نیز بحث فروش این مجموعه آغاز و درحال درآمدزایی است. هم اکنون این مجموعه می‌تواند خوراک اولیه شرکت‌های تولیدکننده کنستانتره را تامین کند.

حسنی خاطرنشان کرد: براساس دستور بالادستی این موضوع به شرکت ما تکلیف شده که در حوزه مس و طلا نیز فعال باشیم. فعالیت ما در حوزه طلا آغاز شده که در ابتدا با معدن طلای خونیک در خراسان جنوبی آغاز شده است و به نتایج خوبی رسیدیم. کار اکتشاف این معدن به پایان رسیده و پروانه‌های بهره‌برداری نیز صادر و استخراج شروع شده است. احداث کارخانه برای بهره‌برداری از طلا نیز به موازات این فرآیند آغاز شده است. امیدواریم که اولین کارخانه فرآوری طلا در مجموعه هلدینگ غدیر تا آخر امسال به بهره‌برداری و تولید اولیه برسد. با ظرفیت ۴۰۰ تن طلای با عیار مناسب اکنون امید داریم که بتوانیم در این حوزه نیز کارهای خوبی را شروع کنیم.

مدیرعامل شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر بیان کرد: پروژه دیگر در حوزه اکتشاف طلا، بحث معدن جنگسر است که در آذربایجان غربی کار اکتشاف آن به پایان رسیده است. کلنگ‌زنی این طرح نیز به زودی در روزهای آینده انجام خواهد گرفت. کارخانه دیگر طلای ما نیز در همان محدوده احداث خواهد شد. ما آینده درخشانی را در حوزه اکتشاف و استخراج طلا می‌بینیم.

وی تاکید کرد: حدود چهار محدوده اکتشافی ماده معدنی مس را نیز در دستور کار داریم که کارهای اولیه اکتشاف آن انجام شده است. امیدواریم با نتایج به دست آمده، در زمینه مس نیز وارد شده و با احداث کارخانه کنستانتره مس، نقش خوبی را در بحث مس داشته باشیم. ما در حوزه اکتشاف عناصر نیکل و فسفات نیز برنامه داریم و امیدواریم در ادامه بتوانیم بعد از طی مراحل اولیه، به اکتشاف برسیم. در حوزه فسفات مراحل اولیه طی شده و برنامه ریزی برای احداث واحد کارخانه کنستانتره فسفات شروع شده است. در بحث معدن نیکل نیز در مرحله اکتشافی هستیم. اگر اکتشاف در بحث نیکل تکمیل شده و به ذخیره مناسبی برسیم، می‌توانیم کارخانه کنستانتره نیکل را نیز برای اولین بار در کشور را احداث کنیم و داخل مجموعه غدیر کنیم.

او با اشاره به ادعاهای مطرح شده درباره‌عدم وجود ظرفیت فنی در حوزه اکتشاف و نیاز کشور به خارج کشور در این حوزه معدنی پاسخ داد: ما در حوزه اکتشاف انواع سنگ آهن، مس و طلا هیچ مشکلی در سطح فنی و علمی نداریم تا نیاز به خارج داشته باشیم. متخصصین کافی و تجربه خوبی در این زمینه ایجاد شده است. اما در حوزه نیکل و فسفات کار اندکی دشوارتر است و ممکن است در این زمینه شرکت‌هایی ورود کنند. هرچند در این حوزه نیز باتوجه به اینکه تازه کار را شروع کردیم، این توانایی وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، راه برای اکتشاف با تکیه به توان داخلی به صورت کامل باز شود و ما نیز در شرکت اکتشاف در همین مسیر هستیم.

حسنی در پایان اظهار کرد: البته در این حوزه موانعی نیز پیش روی ما برای توسعه شرکت‌های اکتشافی وجود دارد. بروکراسی‌های اداری و بحث مشکلات اخذ پروانه اکتشاف از ادارات وزارت صمت و سایر دستگاه‌های صادرکننده پروانه از چالش‌های ماست. منابع طبیعی و اداره محیط زیست استان‌ها نیز لازم است همکاری بهتری در این حوزه به کمک کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در حوزه معدنی زودتر ورود کنند. در حوزه سرمایه‌گذاری و منابع می‌بینیم که چرخه کار در حال گردش است و مشکلی وجود ندارد. اکنون تامین منابع سخت شده ولی بروکراسی دستگاه‌های دولتی در کار ما معمولاً چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کنند.

