به گزارش خبرنگار ایلنا؛ احمد عباسی (مدیرعامل شرکت حفاری معدنی کانی کاوش آرتا غدیر) در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد در کیش پیرامون آخرین تحولات و اقدامات در این مجموعه در حوزه‌های حفاری معادن توسط این شرکت زیرمجموعه هلدینگ غدیر گزارش ارائه داد.

عباسی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: شرکت حفاری کانی کاوش آرتا غدیر در سال ۱۴۰۰ تاسیس شده و با یک دستگاه ناوگان حفاری کار خود را آغاز کرده است. در سال اول توانستیم به سه دستگاه ناوگان حفاری و در سال دوم فعالیت به ۱۰ دستگاه افزایش ظرفیت رسیدیم. در سه سال اخیر این شرکت در معدن خونیک شیراز ۱۴ هزار متر حفاری را عملیاتی کرده که ذخیره ۴۰۰ هزار تن آن به ذخیره ۶.۵ میلیون طلا رسیده است. در معدن جنگ‌سر خوی در آذربایجان غربی نیز ۱۴ هزار متر حفاری را شروع کردیم که به ذخیره ۶ میلیون تن با عیار ۰.۶ PPM رسیدیم.

وی افزود: در استان یزد نیز تاکنون دو پروژه داشتیم که در یکی (پروژه گزستان) بالای ۷ هزار متر حفاری داشتیم که عملیات استخراج آن آغاز شده است. در این معدن ۲.۵ میلیون تن ماده معدنی با ۱۵ تراک ۵۰ تنی در مرحله استخراج قرار گرفت و در معدن میشدوان استان یزد نیز نزدیک به ۵ هزار متر حفاری انجام شده است. در این مدت سه قرارداد با مجموعه گهرزمین داشتیم که ۱۶ هزار متر حفاری در معدن شماره سه گهرزمین را در این چهارچوب برای این شرکت انجام دادیم. قرارداد کلی این عملیات ۲۰ هزار متر حفاری است که هنوز ادامه دارد.

این مدیرعامل شرکت زیرمجموعه هلدینگ غدیر اضافه کرد: در معدن زاهدان نیز در چهارچوب قرارداد با گهرزمین بالای ۱۰ هزار متر حفاری انجام داده و بالای ۱۰ هزار متر توسعه حفاری نیز در این محدوده در حال انجام است. همچنین در معدن جبالبارز بالای ۲۵ کیلومتر جاده‌سازی معدنی انجام داده و درحال حفاری هستیم. در معدن خشومی استان یزد با همکاری شرکت فولاد غدیر نی‌ریز ۶ هزار متر حفاری شده و ۶ هزار متر دیگر در حال قرارداد بستن هستیم.

مدیرعامل شرکت حفاری کانی کاوش آرتا غدیر تاکید کرد: طی سه سال اخیر فعالیت اقتصادی مجموعه نیز شامل گزارشات مطلوبی است. طی سال اول فقط در شش ماه نخست به سود ۱ میلیارد تومانی رسیدیم و در سال دوم به ۱۳ میلیارد تومان سوددهی رسیدیم و در سال سوم بالای ۵۰ میلیارد تومان سود عملیاتی خالص داشتیم. امروز شرکت دارای ۳۳۰ پرسنل فعال دارای قرارداد مستقیم است که در چندین استان مشغول فعالیت بوده و به واسطه این مجموعه شاغل شدند.

عباسی خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال انعقاد قرارداد و مذاکره با مجموعه عصر نوین ساغند هستیم که در این چهارچوب استخراج ماده معدنی بالای ۴ میلیون تن در حال انعقاد قرارداد است. ما قصد داریم پروژه‌های TPC را با زیرمجموعه‌های هلدینگ غدیر جلو ببریم که ان شاالله با همکاری این مجموعه و سایر کارفرمایان کار جلو خواهد رفت.

انتهای پیام/