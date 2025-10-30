فولاد مبارکه پرچمدار توسعه صنعت فولاد کشور است

مجید فخاری، مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه، در حاشیه سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ گفتگو با ایلنا اظهار کرد: این رویداد سالانه محملی است تا صنایع فولادی کشور گردهم آیند و تجربیات خود را در زمینه‌های مختلف فنی، تولیدی و فروش به اشتراک بگذارند.

وی افزود: فولاد مبارکه در قالب گروه خود شامل شرکت‌های تابعه و هم‌خانواده، حضور گسترده‌ای در این رویداد دارد و این حضور فرصت مناسبی برای معرفی تازه‌ترین دستاوردها در زمینه تولید، فروش، بازاریابی و فناوری‌های نوین به شمار می‌رود. به گفته او، در نمایشگاه امسال نیز محصولات جدید، فناوری‌های به‌روز تولید و روش‌های نوین عرضه و خدمات به مشتریان معرفی شد.

فخاری با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مشتریان و فعالان صنعت گفت: نمایشگاه‌ها بهترین فرصت برای شنیدن بازخوردهای مصرف‌کنندگان و شرکای صنعتی هستند. فولاد مبارکه با تکیه بر همین ارتباطات نزدیک، توانسته است محصولات خود را متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در حوزه خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان و انرژی توسعه دهد.

وی درباره دستاورد جدید فولاد مبارکه در حوزه فروش تصریح کرد: سامانه فروش آنلاین فولاد مبارکه که به تازگی رونمایی شده، گامی اساسی در دیجیتالی‌سازی زنجیره فروش است. این سامانه امکان عرضه مستقیم محصولات به شبکه خرده‌فروشی را فراهم می‌کند و ضمن ایجاد شفافیت در فرآیند فروش، زمینه رقابت سالم و دسترسی آسان‌تر مشتریان به محصولات را به وجود می‌آورد.

مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه افزود: هدف ما این است که علاوه بر افزایش بهره‌وری در فروش، با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیند حمل و توزیع محصولات نیز هوشمند و سریع‌تر شود. در این راستا زیرساخت‌های لجستیکی و سامانه‌های ردیابی حمل نیز در حال توسعه هستند تا مشتری بتواند از مرحله سفارش تا تحویل، مسیر محصول خود را به صورت برخط دنبال کند.

فخاری در ادامه با اشاره به جایگاه فولاد مبارکه در صنعت فولاد کشور اظهار کرد: فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد تخت در کشور و منطقه منا، سهمی بیش از ۸۰ درصد در تولید این نوع فولاد دارد و تأمین‌کننده اصلی نیاز صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود.

وی گفت: این شرکت با تولید محصولات گرم، سرد، گالوانیزه و قلع‌اندود، بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور را تأمین می‌کند و نقش بی‌بدیلی در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران دارد.

او افزود: فولاد مبارکه همواره سعی کرده است تا توسعه خود را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد ملی و برنامه‌های کلان صنعتی کشور پیش ببرد. به همین دلیل پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت نه‌تنها بر افزایش ظرفیت، بلکه بر ارتقای کیفیت و حرکت به سمت تولید فولاد سبز و کاهش مصرف انرژی متمرکز شده‌اند.

مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه تأکید کرد: حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که این رویداد از مرزهای داخلی فراتر رفته و به بستری برای تعاملات بین‌المللی صنعت فولاد ایران تبدیل شده است. وی گفت: فولاد مبارکه در این حوزه نیز توانسته قابلیت‌های خود را در سطح جهانی معرفی کند و زمینه گسترش همکاری‌های جدید را فراهم سازد.

فخاری در پایان خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه با درک جایگاه خود به عنوان صنعت مادر، تلاش می‌کند ضمن حمایت از تولید داخلی، مسیر توسعه پایدار و دانش‌بنیان را دنبال کند. این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و فناوری‌های نوین، آینده صنعت فولاد ایران را به سمت رشد، رقابت‌پذیری و پایداری سوق خواهد داد.

