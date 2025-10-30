به گزارش خبرنگار ایلنا، عزت‌الله محمدی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها شامل آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش است و در مجموع بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای آنها هزینه شده است.

وی افزود: سامانه آی. ال. اس (ILS) برای اولین بار در فرودگاه کیش نصب و راه‌اندازی شده و امکان فرود ایمن هواپیما‌ها را در شرایط نامساعد جوی از جمله مه و کاهش دید فراهم می‌کند و دید مورد نیاز برای فرود را از دوهزار و چهارصد متر به 800 متر کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به نصب سامانه «دی‌ام‌ای» (DME) به‌عنوان سامانه تقرب پرواز گفت: این تجهیزات جدید به خلبانان کمک می‌کند تا با دقت و اطمینان بیشتری عملیات پروازی را انجام دهند.

محمدی افزود: بیش از هزار و چهارصد و شصت چراغ روشنایی روی باند نصب شده است که نقش مهمی در افزایش ایمنی پرواز‌ها دارد و برج مراقبت جدید فرودگاه نیز به بهره‌برداری رسید و مراحل آزمایشی آن با موفقیت انجام شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، فرودگاه کیش به یکی از فرودگاه‌های شاخص کشور تبدیل شده و از نظر تجهیزات ناوبری، روشنایی و زیرساخت‌های پروازی به سطح استاندارد‌های بین‌المللی رسیده است.

محمدی با اشاره به طرح توسعه‌ای در بخش سوخت‌رسانی فرودگاه بین‌المللی کیش، گفت: ظرفیت سوخت‌رسانی از 900 هزار لیتر به حدود چهار میلیون لیتر افزایش یافته است و طرح‌های توسعه‌ای در بخش کارگو، ترمینال مکانیزه و پرواز‌های هلی‌کوپتری نیز در حال اجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه هیاتی از معاونان خود شامگاه چهارشنبه وارد جزیره کیش شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این سفر در آیین آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش حضور یافت.

نشست با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، بازدید از دو طرح تجاری، صنعتی و گردشگری، بازدید از جزایر هندورابی، چارک، بندر آفتاب و چیرویه از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این سفر خواهد بود.

در ادامه برنامه‌ها، از شرکت همانندساز بافت دیدن خواهند کرد، با معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش جلسه‌ای برگزار می‌کنند و با فعالین اقتصادی جزیره کیش نیز به گفت‌و‌گو می‌پردازند. این سفر با هدف بررسی وضعیت مناطق آزاد و تقویت تعاملات اقتصادی انجام می‌شود.

جزیره کیش با بهره‌گیری از قانون منطقه آزاد تجاری، کانون‌های گردشگری و بازرگانی، جاذبه‌های گردشگری و هتل‌های فراوان یکی از مقصد‌های اصلی گردشگری در ایران به‌شمار می‌رود.