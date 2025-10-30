خبرگزاری کار ایران
افتتاح ۵ طرح زیرساختی فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور وزیر اقتصاد

طرح‌های زیرساختی فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس کل گمرک ایران، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عزت‌الله محمدی مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها شامل آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش است و در مجموع بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای آنها هزینه شده است.

وی افزود: سامانه آی. ال. اس (ILS) برای اولین بار در فرودگاه کیش نصب و راه‌اندازی شده و امکان فرود ایمن هواپیما‌ها را در شرایط نامساعد جوی از جمله مه و کاهش دید فراهم می‌کند و دید مورد نیاز برای فرود را از دوهزار و چهارصد متر به 800 متر کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به نصب سامانه «دی‌ام‌ای» (DME) به‌عنوان سامانه تقرب پرواز گفت: این تجهیزات جدید به خلبانان کمک می‌کند تا با دقت و اطمینان بیشتری عملیات پروازی را انجام دهند.

محمدی افزود: بیش از هزار و چهارصد و شصت چراغ روشنایی روی باند نصب شده است که نقش مهمی در افزایش ایمنی پرواز‌ها دارد و برج مراقبت جدید فرودگاه نیز به بهره‌برداری رسید و مراحل آزمایشی آن با موفقیت انجام شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، فرودگاه کیش به یکی از فرودگاه‌های شاخص کشور تبدیل شده و از نظر تجهیزات ناوبری، روشنایی و زیرساخت‌های پروازی به سطح استاندارد‌های بین‌المللی رسیده است.

محمدی با اشاره به طرح توسعه‌ای در بخش سوخت‌رسانی فرودگاه بین‌المللی کیش، گفت: ظرفیت سوخت‌رسانی از 900 هزار لیتر به حدود چهار میلیون لیتر افزایش یافته است و طرح‌های توسعه‌ای در بخش کارگو، ترمینال مکانیزه و پرواز‌های هلی‌کوپتری نیز در حال اجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه هیاتی از معاونان خود شامگاه چهارشنبه وارد جزیره کیش شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این سفر در آیین آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش حضور یافت.

نشست با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، بازدید از دو طرح تجاری، صنعتی و گردشگری، بازدید از جزایر هندورابی، چارک، بندر آفتاب و چیرویه از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این سفر خواهد بود.

در ادامه برنامه‌ها، از شرکت همانندساز بافت دیدن خواهند کرد، با معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش جلسه‌ای برگزار می‌کنند و با فعالین اقتصادی جزیره کیش نیز به گفت‌و‌گو می‌پردازند. این سفر با هدف بررسی وضعیت مناطق آزاد و تقویت تعاملات اقتصادی انجام می‌شود.

جزیره کیش با بهره‌گیری از قانون منطقه آزاد تجاری، کانون‌های گردشگری و بازرگانی، جاذبه‌های گردشگری و هتل‌های فراوان یکی از مقصد‌های اصلی گردشگری در ایران به‌شمار می‌رود.

در چهارچوب این سفر وزیر اقتصاد، سامانه طرح مسکن بومیان جزیره کیش نیز با حضور مدنی‌زاده  شامگاه چهارشنبه رونمایی شد.

 در سامانه مسکن بومیان جزیره کیش، امکان ثبت‌نام برای متقاضیان بومی فاقد مسکن جزیره کیش، فراهم شده است.

طرح ساخت مسکن برای بومیان جزیره کیش در زمینی به مساحت ۲۷ هزار متر مربع پیش‌بینی شده که به شکل مسکن کوتاه و میان مرتبه و برای هر خانوار ۷۵ متر مربع احداث خواهد شد.

 

