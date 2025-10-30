تکنولوژی سبا منطبق بر معیارهای فولاد سبز طراحی شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از جزیره کیش، در حاشیه سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴، نشست تخصصی با عنوان «استراتژی شرکت فولاد و نورد سبا در توسعه سبد محصولات به‌منظور کمک به محیط زیست» در غرفه فولاد مبارکه برگزار شد.

در این نشست بهمن خلیلی، مدیر ارشد بهره‌برداری و آرش حاجی‌پور، مدیر تکنولوژی شرکت فولاد و نورد سبا به تشریح دستاوردها و برنامه‌های این شرکت در مسیر تولید فولاد سبز و ارتقای بهره‌وری پرداختند.

خلیلی: فولاد سبا دومین تولیدکننده کلاف گرم کشور است

بهمن خلیلی در این نشست اظهار کرد: شرکت فولاد و نورد سبا به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه فولاد مبارکه با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن کلاف گرم، دومین تولیدکننده کلاف گرم کشور پس از فولاد مبارکه به شمار می‌رود. همچنین از نظر ظرفیت فولادسازی، ششمین کارخانه کشور و از نظر تولید واقعی در رتبه چهارم قرار دارد.

وی افزود: خط تولید سبا از نوع پیوسته یا کامپکت است و تنها خط پیوسته کشور محسوب می‌شود که در آن بدون نیاز به فرآیند مجدد حرارتی، تختال با ضخامت ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر مستقیماً وارد مرحله نورد می‌شود. این فناوری در حال حاضر در کشور مشابهی ندارد و از ویژگی‌های شاخص فولاد سبا به شمار می‌آید.

مدیر ارشد بهره‌برداری شرکت فولاد و نورد سبا در ادامه گفت: در حال حاضر واحد مگامدول آهن اسفنجی سبا با ظرفیت تولید سالانه یک‌ونیم میلیون تن در حال فعالیت است. در شش‌ماهه نخست امسال توانستیم حدود ۷۰۰ هزار تن کلاف گرم تولید کنیم که از ظرفیت اسمی عبور کرده‌ایم. اگر محدودیت‌های انرژی و قطعی برق وجود نداشت، پتانسیل تولید ۹۵۰ هزار تن در همین بازه زمانی را داشتیم.

او اضافه کرد: کارخانه فولاد و نورد سبا حدود هزار نفر نیروی انسانی مستقیم و نزدیک به ۱۱۰۰ نفر پیمانکار دارد و از نظر بهره‌وری نیروی انسانی در میان واحدهای مشابه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

خلیلی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: سبد محصولات فولاد و نورد سبا شامل کلاف گرم و شیت است. تاکنون حدود ۹۰ گرید مختلف تولید کرده‌ایم و در برنامه امسال هدف‌گذاری شده تا با افزودن ۱۸ گرید جدید، از مرز ۱۰۰ گرید عبور کنیم.

وی ادامه داد: طراحی کارخانه از ابتدا بر مبنای تولید فولاد سبز انجام شده است. به دلیل ماهیت خط پیوسته، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی نسبت به نوردهای متداول داریم، زیرا دیگر نیازی نیست تختال تا دمای محیط سرد شود و دوباره حرارت ببیند. این ویژگی ذاتاً دوستدار محیط زیست است.

مدیر ارشد بهره‌برداری فولاد سبا افزود: استراتژی ما در توسعه سبد محصولات، تمرکز بر تولید فولادهایی است که هم به رفاه و ایمنی مردم کمک کند و هم آثار زیست‌محیطی کمتری داشته باشد. از جمله فولادهای پر استحکام خودرویی که موجب کاهش وزن خودرو و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و آلودگی می‌شود.

او ادامه داد: همچنین در حوزه فولادهای الکتریکی فعالیت جدی داریم؛ چرا که در آینده با گسترش خودروهای برقی، استفاده از فولادهای الکتریکی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. این نوع فولادها موجب افزایش راندمان موتورهای الکتریکی و کاهش مصرف انرژی می‌شوند.

وی گفت: در حوزه فولادهای زنگ‌نزن نیز اقداماتی انجام داده‌ایم تا جایگزین محصولات وارداتی شود. این فولادها حدود ۱۸ برابر عمر بالاتری دارند و در نتیجه موجب کاهش مصرف رنگ، انرژی و آلودگی محیط زیست خواهند شد.

خلیلی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر میزان نشر کربن در فولاد سبا حدود ۰.۷۴ تن به‌ازای هر تن فولاد تولیدی است و هدف ما کاهش آن تا ۰.۵۴ تن است تا به سطح جهانی یعنی حدود ۱.۴۳ نزدیک‌تر شویم. همه این اقدامات در راستای تحقق فولاد سبز و کاهش اثرات زیست‌محیطی انجام می‌شود.

حاجی‌پور: تکنولوژی سبا منطبق بر معیارهای فولاد سبز طراحی شده است

در ادامه نشست، آرش حاجی‌پور، مدیر تکنولوژی شرکت فولاد و نورد سبا اظهار کرد: خط نورد گرم فولاد سبا به‌صورت کامل بر اساس استانداردهای روز دنیا طراحی شده و در ذات خود منطبق با مفهوم فولاد سبز است. ساختار پیوسته این خط موجب کاهش شدید مصرف انرژی، حذف حرارت مجدد تختال و در نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است.

وی افزود: در این کارخانه، دمای تختال پس از ریخته‌گری به‌جای کاهش تا دمای محیط، مستقیماً از حدود هزار درجه به دمای نورد حدود ۱۱۵۰ درجه می‌رسد. این ویژگی باعث کاهش مصرف سوخت و انرژی تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌شود و عملاً فرایند تولید را دوستدار محیط زیست کرده است.

حاجی‌پور در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت تصریح کرد: تمرکز ما بر بهبود مستمر فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در راستای کاهش اثرات زیست‌محیطی است. در همین راستا، پروژه‌های متعددی برای بهینه‌سازی سیستم‌های احتراق، بازیافت حرارت، و ارتقای کنترل آلاینده‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم شاخص‌های فولاد سبز را در عمل محقق کنیم.

وی همچنین گفت: از منظر مهندسی فرآیند، طراحی فولاد سبا به گونه‌ای بوده که ضمن حفظ کیفیت محصول، کمترین میزان پسماند و مصرف آب را دارد. هدف نهایی ما حرکت به سمت تولید پایدار، کاهش مصرف منابع طبیعی و دستیابی به سطحی از بهره‌وری است که علاوه بر سودآوری اقتصادی، به محیط زیست نیز کمک کند. این همان مسیری است که گروه فولاد مبارکه به‌عنوان شرکت مادر در برنامه‌ریزی کلان خود ترسیم کرده و فولاد سبا در اجرای آن پیشگام است.

