راه اندازی نیروگاه های پشت‌بامی انتخابی مناسب برای تهران است
معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: از آن‌ جا که کشور‌ ما در‌کمربند خورشیدی قرار دارد و تهران نیز در سال بیش از ۲۸۰ روز آفتابی دارد، برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی بامی انتخابی بسیار‌ مناسب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فیروزه رامش خواه؛ معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بیست و‌نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق اظهار داشت: تولید انرژی تجدید پذیر یکی از راهکار های اصلی در جبران ناترازی موجود در فرآیند عرضه و تقاضای برق در کشور است.

وی افزود: تولید انرژی خورشیدی می تواند بخشی از ناترازی موجود در شهر تهران را جبران کند و راهکار تأمین انرژی تهران در آینده خواهد بود.

رامش‌خواه خاطرنشان کرد: بخش قابل ملاحظه ای از پست های فوق توزیع در شمال و شمال غرب تهران دارای پرباری هستند و از آن‌ جا که کشور‌ ما در‌کمربند خورشیدی قرار دارد و تهران نیز در سال بیش از ۲۸۰ روز آفتابی دارد، برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی بامی انتخابی بسیار‌ مناسب است.

معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به جمعیت ۱۵ میلیونی تهران گفت: بخش قابل ملاحظه ای از مصرف برق کشور مربوط به پایتخت است و استفاده از انرژی خورشیدی در‌تهران و کشور‌، راهکاری موثر برای تامین انرژی مورد نیاز است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رعایت مولفه های فنی در توسعه انرژی های خورشیدی بسیار مهم و ضروری است.

رامش‌خواه با بیان اینکه حفظ پایداری ولتاژ در زمان تزریق توان تولیدی از نیروگاه های خورشیدی به شبکه برق موضوع مهمی است که باید در توسعه این ظرفیت مورد توجه قرارگیرد، گفت: اگرچه تمام اینورتر های مورد استفاده استاندارد هستند اما تجمع آنها در یک نقطه می تواند مشکلات حفاظتی در شبکه ایجاد کند.

