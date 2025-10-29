خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف برق نیست

صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف برق نیست
کد خبر : 1706908
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر گفت: برنامه امسال ما توسعه حضور کاروران برق برای تعامل بیشتر با مشترکان است به این ترتیب که صرفه جویی انرژی که صورت گرفته را در بازار بورس بفروش برسانند.

به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، حامد احمدی در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق با بیان اینکه ارتباط زیرساخت انرژی و مخابرات و تعامل بین آنها در حل ناترازی انرژی موثر است، اظهار داشت: وزارت نیرو برای عبور از ناترازی؛ علاوه بر توسعه تجدیدپذیرها و تولید انرژی الکتریکی، توجه ویژه ای به مدیریت مصرف نیز دارد.

وی با بیان اینکه کشور ما مصرف انرژی بالایی دارد و فرهنگ مصرف درستی نداریم، افزود؛ در حوزه مدیریت مصرف ۳ ابزار طراحی کردیم که از جمله تجهیزات حوره هوشمتدسازی است، ما به این نتیجه رسیدیم که صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف نیست و بر این اساس باید از ابزارهایی مانند کنتور هوشمند استفاده کنیم که برای تحقق این هدف برنامه داریم تعداد کنتورهای هوشمند تا سال آینده دو برابر شود.

مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر دومین ابزار را  استفاده از ظرفیت مخابراتی عنوان کرد و گفت: در این رابطه آنچه مهم است امنیت بستر است، انتظار است که در مخابرات و اپراتورها روی این بحث تمرکز شود کما اینکه علیرغم حملات سایبری هیچ اتفاقی منحر به توقف تداوم خدمت رسانی نداشتیم، موضوع دیگر استفاده از دیتاها است.

وی ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت ها یکی از ملزومات شناسایی بهره برداران است که بر این اساس ۲۶ میلیون بهره بردار شناسایی شده است. 

احمدی گقت: برنامه امسال ما توسعه حضور کاروران برق برای تعامل بیشتر با مشترکان است به این ترتیب که صرفه جویی انرژی که صورت گرفته را در بازار بورس بفروش برسانند.

وی در این رابطه توضیح داد: متوسط قیمت انرژی در کشور ۵۰۰ تومان هر کیلووات ساعت است ، متوسط قیمت انرژی در تابستان ۱۴۰۳ در بورس ۷ هزار تومان است، این اختلاف ۶۵۰۰ تومانی حذابیت ایحاد می کند که کارور برق با مصرف کننده ارتباط برقرار کند و آن را تبدیل به فرایند اقتصادی کند.

مدیر کل هوشمتدسازی توانیر تاکید کرد: زمانی کارور می تواند موفق باشد که ابزار تعاملی درستی داشته باشد و بتواند از ظرفیت مخابراتی استفاده کند. 

وی با اشاره به نقش پررنگ مخابرات و اپراتورها در تحلیل داده ها، ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتها برای تحلیل داده ها و مدیریت مصرف جدی تر انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ