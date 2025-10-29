صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف برق نیست

به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، حامد احمدی در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق با بیان اینکه ارتباط زیرساخت انرژی و مخابرات و تعامل بین آنها در حل ناترازی انرژی موثر است، اظهار داشت: وزارت نیرو برای عبور از ناترازی؛ علاوه بر توسعه تجدیدپذیرها و تولید انرژی الکتریکی، توجه ویژه ای به مدیریت مصرف نیز دارد.

وی با بیان اینکه کشور ما مصرف انرژی بالایی دارد و فرهنگ مصرف درستی نداریم، افزود؛ در حوزه مدیریت مصرف ۳ ابزار طراحی کردیم که از جمله تجهیزات حوره هوشمتدسازی است، ما به این نتیجه رسیدیم که صرفا مباحث تبلیغاتی پاسخگوی مدیریت مصرف نیست و بر این اساس باید از ابزارهایی مانند کنتور هوشمند استفاده کنیم که برای تحقق این هدف برنامه داریم تعداد کنتورهای هوشمند تا سال آینده دو برابر شود.

مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر دومین ابزار را استفاده از ظرفیت مخابراتی عنوان کرد و گفت: در این رابطه آنچه مهم است امنیت بستر است، انتظار است که در مخابرات و اپراتورها روی این بحث تمرکز شود کما اینکه علیرغم حملات سایبری هیچ اتفاقی منحر به توقف تداوم خدمت رسانی نداشتیم، موضوع دیگر استفاده از دیتاها است.

وی ادامه داد: برای استفاده از این ظرفیت ها یکی از ملزومات شناسایی بهره برداران است که بر این اساس ۲۶ میلیون بهره بردار شناسایی شده است.

احمدی گقت: برنامه امسال ما توسعه حضور کاروران برق برای تعامل بیشتر با مشترکان است به این ترتیب که صرفه جویی انرژی که صورت گرفته را در بازار بورس بفروش برسانند.

وی در این رابطه توضیح داد: متوسط قیمت انرژی در کشور ۵۰۰ تومان هر کیلووات ساعت است ، متوسط قیمت انرژی در تابستان ۱۴۰۳ در بورس ۷ هزار تومان است، این اختلاف ۶۵۰۰ تومانی حذابیت ایحاد می کند که کارور برق با مصرف کننده ارتباط برقرار کند و آن را تبدیل به فرایند اقتصادی کند.

مدیر کل هوشمتدسازی توانیر تاکید کرد: زمانی کارور می تواند موفق باشد که ابزار تعاملی درستی داشته باشد و بتواند از ظرفیت مخابراتی استفاده کند.

وی با اشاره به نقش پررنگ مخابرات و اپراتورها در تحلیل داده ها، ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتها برای تحلیل داده ها و مدیریت مصرف جدی تر انجام شود.

انتهای پیام/