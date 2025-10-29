افزایش سرمایه بانک کشاورزی ضرورت امنیت غذایی و رضایت عمومی جامعه است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: بانک کشاورزی بازوی اصلی دولت در حوزه امنیت غذایی است و افزایش سرمایه این بانک یک ضرورت ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور ایران پتانسیل بالایی در بخش کشاورزی و دامپروری دارد و بانک کشاورزی در همه شهرستان‌ها حضور گسترده دارد، تقویت توانمندی و سرمایه این بانک، نقش‌آفرینی آن را در ساماندهی معیشت مردم و توسعه اقتصادی روستاها دوچندان خواهد کرد.

نماینده اردستان با اشاره به مصوبه قانونی افزایش سرمایه بانک ها در قانون بودجه، اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی مسئولان به‌ویژه جناب آقای پورمحمدی، تخصیص اعتبارات لازم در اسرع وقت محقق شود.

بخشایش اردستانی یکی دیگر از دغدغه‌های جدی بانک کشاورزی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: متأسفانه طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته این بانک امکان استخدام نیروی جدید را نداشته و با افزایش بازنشستگی‌ها، ناترازی نیروی انسانی به وجود آمده است و این وضعیت ممکن است به کاهش خدمات یا تعطیلی برخی شعب منجر شود که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی فوری صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مستقیماً با رضایت عمومی جامعه گره خورده است، خاطرنشان کرد: مردم با دو چالش مواجه‌اند؛ یکی گرانی معیشت و دیگری دشواری دسترسی به کالاهای اساسی. اگر همزمان کمبود و گرانی رخ دهد، نارضایتی عمومی تشدید خواهد شد. بنابراین نمایندگان مجلس با درک اهمیت نقش بانک کشاورزی، در جریان بررسی‌ها و رأی‌گیری‌ها تلاش خواهند کرد حمایت‌های لازم از این بانک صورت گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت: بانک کشاورزی باید بتواند در اقصی نقاط ایران با قدرت به خدمت‌رسانی ادامه دهد و برای تحقق این هدف، افزایش سرمایه و تقویت منابع انسانی آن اجتناب‌ناپذیر است.