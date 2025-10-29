مشاور مدیرعامل "گهرزمین" در گفتگو با ایلنا:
عدم امکان صادرات تهدیدی جدی برای گهرزمین/ ضرورت بازگشت ارز در تالار دوم + فیلم
مشاور مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین سیرجان در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد ایران در کیش، به تشریح چالشهای این صنایع و معادن آهن و فولاد ایران و اقدامات صورت گرفته در این مجموعه پرداخت.
حسین بهمن زاده، مشاور مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین سیرجان در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد ایران در کیش، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح چالشهای این صنایع و معادن آهن و فولاد ایران و اقدامات صورت گرفته در این مجموعه پرداخت.
بهمن زاده در ارتباط با عملکرد یکساله اخیر مجموعه گهرزمین اظهار کرد: عملکرد ۹ ماهه شرکت گهرزمین نشان میدهد که رشد و روند مناسبی را در این مدت تجربه کردیم. جهتگیریهای توسعهای مسیری رو به رشد را نشان میدهد و مسیر رشد گوهر زمین هم اکنون شروع شده و برنامه سال ۱۴۰۹ را از سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم. طبق این برنامه گامهای مهمی برداشته شده و طی یکسال گذشته نتایج درخشانی در بخش تولید و بخش توسعه داشتیم و امیدواریم در این ارتباط نتایج ملموسی را برای سهامداران گهرزمین به ارمغان آوریم.
وی افزود: ما تولید محصول بیلت را در ظرفیت محدود در مجموعه گهرزمین شروع کردیم. سرمایهگذاری برای تنوع بخشی به محصولات شرکت هدف شروع تولید محصولاتی از این دست بوده است. اما جهتگیری و ماموریت اصلی شرکت، توسعه در بخش معدنی است. تکمیل واحد آهناسفنجی که امیدواریم در بهمنماه افتتاح و نهایی شود، بسیار مهم است. واحد آهنسازی گام نخست بخش فولادسازی است. ماموریتی که برای گهرزمین تعریف شده، فعلا تکمیل زنجیره آهنسازی است. امیدواریم توسعههای معدنی که در جنوب کرمان و بخشی از سیستان و بلوچستان شروع شده، محقق شود و بتوانیم سرمایهگذاریهای جدیدی در بحث سنگ آهن کنیم.
مشاور مدیرعامل شرکت گهرزمین با اشاره به مشکلات مدیریت واحدهای آهنسازی در بخش معدنی و صنعتی در انتقاد به سیاستهای قیمتی گفت: وابستگی زنجیرههای تولید در صنعت فولاد یک واقعیتِ موجود است. تعیین قیمتها در بازار به صورت مقطعی شاید شوکهای کوتاهی را ایجاد کند اما معمولاً بلافاصله بازار خود را پیدا کرده و خود را تنظیم میکند. هدف دولت از قیمتگذاری البته معمولاً این است که بتواند قیمتها را در بازار تنظیم کرده و کنترل زنجیره تولید را داشته باشد. آنچه امروز در بخشی که از سوی گهرزمین در تکمیل زنجیره تولید تکمیل میکند به ما نشان میدهد این است که در این بخش قیمتها برای موقعیت گهرزمین تهدید خاصی ایجاد نمیکند.
این مسئول معدنی و فولادی کشور در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در واقع تهدید اصلی مجموعهای مانند گهرزمین است، مشکل صادرات است. امیدواریم با وعده مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و بحثی که آقای سلیمینژاد در سمپوزیوم فولاد اخیراً مطرح کردند، شاهد آن باشیم که بازگشت ارز در تالار دوم رقم بخورد تا صادرات ما بتواند شکل بگیرد و بحث بازگشت ارز و ارزشگذاری محصولات ما به نرخهای واقعی نزدیکتر شود.