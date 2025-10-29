زمان قرعه کشی ایران خودرو در آبان ماه اعلام شد

به گزارش ایلنا، زمان قرعه کشی محصولات ایران خودرو در آبان ماه اعلام شد.

مراسم قرعه کشی به‌منظور تعیین اولویت تخصیص خودرو برای متقاضیانی است که در طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش در سه گروه متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده ثبت‌نام کرده‌اند.

محصولات عرضه شده ایران خودرو

در این مرحله، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس عرضه شده‌اند.

براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ نتایج این اولویت‌بندی پس از تایید نهاد‌های نظارتی و طی مراحل اداری، از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir به اطلاع متقاضیان می‌رسد.

مراسم اولویت‌بندی از طریق سامانه ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

