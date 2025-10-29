اعلام قمیت طلا و سکه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰میلیون و ۴۸۳ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.َ