سیاست مدیریت هوشمند به جای قطع برق را دنبال می کنیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن ذبیحی در نشست حاشیه ای بیست و نهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق با اشاره به لزوم تسریع در اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق اظهار داشت: هدف توانیر، افزایش کنترل‌پذیری مصرف و جایگزینی سیاست «مدیریت هوشمند» به جای قطع برق است؛ در حال حاضر چند طرح در این زمینه در دست اجراست؛ بخشی از آنها درون مجموعه توانیر دنبال می‌شود و بخشی دیگر نیازمند همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت نصب ماهانه حدود ۱۴۰ هزار کنتور است، اما برای پاسخ‌گویی به نیاز شبکه باید این عدد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در ماه افزایش یابد؛ کنتورهای هوشمند به ما امکان می‌دهند مصرف مشترکان را رصد و مدیریت کنیم؛ بدون این ابزارها، کنترل مصرف در شرایط رشد سریع تقاضا تقریباً غیرممکن است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر خاطرنشان کرد: در قالب سه یا چهار مدل مناقصه، برنامه داریم تا تأمین و نصب حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون کنتور هوشمند را تا پیش از پیک تابستان آینده به سرانجام برسانیم.

وی به برنامه ریزی توانیر برای ایجاد ساختار مناسب در شرکت های توزیع برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ابلاغیه ایجاد ساختار جدید به زودی صادر خواهد شد.

