خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماهانه ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می شود

ماهانه ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می شود
کد خبر : 1706667
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نیرو با اعلام افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات تاکید کرد: حفظ سرعت رشد نیروگاه های تجدیدپذیر و به ویژه در بخش نیروگاه های انشعابی نیاز به تسهیل گری شرکت های توزیع دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب، رییس ساتبا در حاشیه بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه های توزیع نیروی برق و در نشست مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات رسیده است و با افزودن نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی هدفگذاری شده به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، توسعه انرژی‌های پاک در کشور با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی، تسهیلگری شرکت های توزیع برق در سراسر کشور را برای پاسخ به متقاضیان ساخت نیروگاه های خورشیدی پشت بامی خواستار شد و تاکید کرد:هدف اصلی، ترغیب و تشویق مردم به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی از طریق تبلیغات عمومی، تسهیلات کم‌بهره و تسهیل فرآیندهای اجرایی در شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور است.

طرزطلب خاطرنشان کرد: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است ماهانه حداقل حدود ۴۰۰  تا ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ