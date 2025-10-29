ماهانه ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب، رییس ساتبا در حاشیه بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه های توزیع نیروی برق و در نشست مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات رسیده است و با افزودن نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی هدفگذاری شده به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، توسعه انرژی‌های پاک در کشور با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی، تسهیلگری شرکت های توزیع برق در سراسر کشور را برای پاسخ به متقاضیان ساخت نیروگاه های خورشیدی پشت بامی خواستار شد و تاکید کرد:هدف اصلی، ترغیب و تشویق مردم به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی از طریق تبلیغات عمومی، تسهیلات کم‌بهره و تسهیل فرآیندهای اجرایی در شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور است.

طرزطلب خاطرنشان کرد: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است ماهانه حداقل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود.

