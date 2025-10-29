ماهانه ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می شود
معاون وزیر نیرو با اعلام افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات تاکید کرد: حفظ سرعت رشد نیروگاه های تجدیدپذیر و به ویژه در بخش نیروگاه های انشعابی نیاز به تسهیل گری شرکت های توزیع دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب، رییس ساتبا در حاشیه بیستونهمین کنفرانس بینالمللی شبکه های توزیع نیروی برق و در نشست مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات رسیده است و با افزودن نیروگاههای خورشیدی پشتبامی هدفگذاری شده به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، توسعه انرژیهای پاک در کشور با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی، تسهیلگری شرکت های توزیع برق در سراسر کشور را برای پاسخ به متقاضیان ساخت نیروگاه های خورشیدی پشت بامی خواستار شد و تاکید کرد:هدف اصلی، ترغیب و تشویق مردم به ساخت نیروگاههای خورشیدی پشتبامی از طریق تبلیغات عمومی، تسهیلات کمبهره و تسهیل فرآیندهای اجرایی در شرکتهای توزیع برق سراسر کشور است.
طرزطلب خاطرنشان کرد: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است ماهانه حداقل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه شود.