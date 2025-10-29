بانک کشاورزی با ایجاد «اکوسیستم نوآوری» به دنبال عبور از رقابت سنتی است

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمد دانشفر، روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه در نشست تخصصی «اقیانوس‌های قرمز و آبی در حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری» اعلام کرد : این بانک برای ارائه خدمات نوین و خلق ارزش برای مشتریان، استراتژی فاصله گرفتن از مدل‌های درآمدی سنتی مبتنی بر جذب سپرده و ورود به عرصه‌های جدید فناورانه را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه برنامه جدید این بانک ایجاد فضایی نوین برای ارائه خدمات جدید به مشتریان و ایجاد یک اکوسیستم خدمت‌رسانی است، به همکاری این بانک با مجموعه‌هایی نظیر «گرین‌پی»، «تخفیفان»، «کیپا» و «آپ» اشاره کرد و افزود: این همکاری به شکل‌گیری جریان جدیدی از اعتبار در کشور کمک می‌کند و به جای جابجایی صرف پول، از دارایی‌های کمتر فعال نیز استفاده بهینه می‌شود.

مدیر پروژه تحول دیجیتال بانک کشاورزی، یکی از اهداف اصلی این اکوسیستم را بهبود و تسریع فرآیندهای بانکی، به‌ویژه در زمینه تسهیلات‌دهی دانست و گفت: این بانک به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در حمایت از بخش کشاورزی، اکنون با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌کوشد تا نقش خود را در زیست‌بوم نوآوری کشور تثبیت کند.

در ادامه این نشست تخصصی، عضو هیأت مدیره آسان‌پرداخت پرشین، در تحلیل روابط بانک‌ها و فین‌تک‌ها، تغییر نگرش مدیران بانکی در دو دهه گذشته را عامل اصلی شکل‌گیری زیرساخت‌های همکاری و بانکداری باز دانست و تاکید کرد که مدل‌های تعاملی از رقابت به سمت مشارکت و تلفیق در حال حرکت هستند.

احمد مقیمی با بیان این مطلب، به همکاری بانک کشاورزی با مجموعه‌های فناور، این نوع تعامل را یک «چارچوب مشارکتی» توصیف کرد که به توسعه سریع محصولات نوآورانه منجر شده و ارزش افزوده‌ای دوجانبه در حوزه تجربه مشتری خلق می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، مدیرعامل گرین‌پی، با اشاره به اقدامات بانک کشاورزی برای ایجاد یک اکوسیستم فین‌تکی، گفت: به زودی یک کشاورز می‌تواند بر اساس اعتبار خود، از پلتفرم‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از گردشگری و خدمات استفاده کند؛ امکانی که پیش از این وجود نداشت اما اکنون خلق شده است.

در ادامه این نشست تخصصی مدیرعامل کیپا، در تحلیل مدل‌های همکاری میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها، بر ضرورت تغییر نگرش از سرمایه‌گذاری «مالکیت‌محور» به «پلتفرم مشارکت» تاکید کرد و گفت: نگرش سنتی به سرمایه‌گذاری که در آن بانک به عنوان مالک کسب‌وکار و فین‌تک به عنوان تأمین‌کننده شناخته می‌شود، سقف نوآوری را کوتاه می‌کند.

علیرضا شفیعی با بیان اینکه برای خلق یک «اقیانوس آبی» واقعی، باید نگرش‌ها به سمت یک «پلتفرم مشارکت» تغییر کند که در آن، بانک و فین‌تک هر دو «هم‌بنیان‌گذار» یک اکوسیستم خلق ارزش هستند، همکاری با بانک کشاورزی را نتجه تغییر این ذهنیت و فاصله گرفتن از نگاه مالکیت‌محور دانست.

در بخش پایانی این نشست تخصصی، نگین دانشور مدیرعامل تخفیفان، با اشاره به تغییر الگوهای جهانی از رقابت به سمت مشارکت، تاکید کرد: آینده صنعت مالی ایران در گرو هم‌افزایی میان توانمندی‌های بانک‌ها و چابکی فین‌تک‌هاست و ورود هر یک به حوزه تخصصی دیگری، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

