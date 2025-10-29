نماینده آستارا:
بانک کشاورزی پیشگام تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی است
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور، گفت: استان گیلان با مزیت جغرافیایی ویژه و نزدیکی به بازارهای اوراسیا، نیازمند تداوم و تقویت حمایتهای این بانک برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش راهبردی بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولید داخلی و تقویت زنجیره غذایی کشور اظهار کرد: خوشبختانه عملکرد این بانک در سطح کشور و به ویژه استان گیلان رضایتبخش بوده و رویکرد حمایتی آن از تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، آثار مثبت و ملموسی به همراه داشته است.
وی افزود: استان گیلان در محدودهای واقع شده که به دلیل نزدیکی به کشورهای حوزه اوراسیا، قفقاز، روسیه و سیآیاس، بستر مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی دارد.
داداشی تصریح کرد: در این راستا بهرهگیری فعالان این بخش از تسهیلات بانک کشاورزی، بهخصوص سورتینگداران و صادرکنندگان، میتواند جهشی مهم در رونق صادرات و افزایش ارزآوری ایجاد کند.
نماینده آستارا تلاشهای مدیریت، معاونان و کارشناسان بانک کشاورزی در استان را قابل تجلیل دانست و گفت: در گیلان اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده و این روند باید ادامه یابد تا زمینه توسعه بیشتر در سراسر کشور فراهم شود. هر منطقه مزیتهای خاص خود را دارد و بانک کشاورزی نیز با شناسایی این مزیتها و تخصیص تسهیلات هدفمند، نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا میکند.
داداشی تاکید کرد: بانک کشاورزی در سطح ملی نیز عملکرد موفقی داشته و ما امیدواریم مسیر حمایتی این بانک از تولید تا صادرات با قوت بیشتر دنبال شود تا بتوانیم در تأمین امنیت غذایی کشور و دستیابی به بازارهای جهانی، جایگاه شایستهای را تثبیت کنیم.