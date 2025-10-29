تفاهم همکاری فولاد غدیر نیریز و دانشگاه شیراز:
تولید آب از هوای خروجی برجهای خنک کننده در فولاد غدیر نیریز + فیلم
بر اساس مفاد تفاهمنامه اخیر دانشگاه شیراز شرکت فولاد غدیر نیریز، با حمایت این شرکت، نمونه نیمهصنعتی سیستم تولید آب از هوای خروجی برجهای خنک کننده طراحی و اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حاشیه نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴، تفاهمنامه همکاری میان شرکت فولاد غدیر نیریز و دانشگاه شیراز برای ساخت نمونه نیمهصنعتی سیستم «توری ابر آبگریز» جهت استحصال آب از هوای خروجی برجهای خنککننده به امضا رسید.
این تفاهمنامه با حضور محمدجواد احمدی، مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نیریز و علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز منعقد شد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دانشگاه شیراز با حمایت شرکت فولاد غدیر نیریز، نمونه نیمهصنعتی این سیستم را طراحی و اجرا میکند.
احمدی در این مراسم با تاکید بر توجه ویژه شرکت فولاد غدیر نی ریز بر حمایت از طرحهای دانش بنیان گفت: «این پروژه یکی از نوآورانهترین طرحهای زیستمحیطی شرکت فولاد غدیر نیریز است که میتواند حداقل ۴۰ درصد از بخار موجود در هوای خروجی برجهای خنککننده را بدون مصرف انرژی اضافی بازیافت کند. با بهرهبرداری از نمونه صنعتی، پیشبینی میشود سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب آب تولید شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور گفت: «شرکت فولاد غدیر نیریز همواره در خط مقدم طرحهای تأمین و مدیریت منابع آبی کشور قرار داشته و پیش از این نیز در پروژههایی همچون انتقال آب از خلیج فارس و احداث تصفیهخانه فاضلاب صنعتی، نقش پیشرو ایفا کرده است. ما باور داریم که توسعه پایدار صنعت بدون نگاه دانشبنیان و زیستمحیطی ممکن نیست.»
گفتنی است این فناوری که کمتر از ۲۵ سال از عمر آن در جهان میگذرد، در حال حاضر تنها در اختیار سه کشور قرار دارد و اکنون برای نخستینبار در ایران، با حمایت شرکت فولاد غدیر نیریز، به مرحله اجرا خواهد رسید و تکنولوژی و دانش فنی آن در انحصار این شرکت قرار خواهد داشت.
در این روش، با تلفیق هوش مصنوعی، دانش هیدرودینامیک و ذرات نانو بهعنوان پوشش ابر آبگریز، توری ویژهای ساخته میشود که با بهرهگیری از انرژی خورشیدی، امکان جداسازی آب مقطر از هوای خروجی برجهای خنککننده را فراهم میسازد؛ فناوریای که قابلیت استفاده در تمامی پالایشگاهها و صنایع دارای برج خنککننده را دارد و گامی مؤثر در جهت مدیریت هوشمند منابع آب و کاهش اثرات زیستمحیطی صنایع کشور به شمار میرود.