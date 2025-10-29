۲ هزار راس دام به دلیل تب برفکی تلف شدند/ خسارت ۲ همتی تاکنون

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه در نشست خبری با رسانه‌ها در مورد شیوع بیماری تب برفکی در میان دام‌های کشور گفت: سازمان بهداشت جهانی دام در فروردین ماه اعلام کرد که سویه جدید بیماری تب برفکی با عنوان SAT1 شناسایی شده است.

وی در مورد اقدامات پیشگیرانه سازمان دامپزشکی کشور علیه این بیماری، گفت: در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ما فراخوان دریافت واکسن از کشورهای دیگر دادیم که ترکیه فراخوان ما را پاسخ داد.

۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی توزیع شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واردات ۵۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی در زمان جنگ ۱۲ روزه، گفت: با اینکه هنوز گزارشی از بیماری تب برفکی در میان دام‌ها نداشتیم ولی اقدام به واردات ۵۰۰ هزار دوز واکسن کردیم.

رفیعی‌پور ادامه داد: تاکنون علاوه بر ۵۰۰ هزار دوز ذخیره‌شده، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن وارد شده و قرار است شنبه نیز ۲ میلیون دوز واکسن وارد شود.

خسارت ۲ همتی تب برفکی تاکنون

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به خسارت‌های اقتصادی این بیماری گفت: اگر این بیماری اپیدمی می‌شد، حداقل ۲۰ تا ۴۰ همت خسارت داشت، ولی همین الان که ۲ هزار راس تلفات داشتیم، خسارت آن در قالب تلفات و کاهش تولید شیر و گوشت به ۲ همت رسیده است.

پرداخت غرامت دامداری‌های متضرر از طریق صندوق بیمه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد وظیفه این سازمان، گفت: وظیفه ما ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت به دامداری‌های متضرر از این بیماری است‌.

رفیعی‌پور ادامه داد: این خسارت از طریق صندوق بیمه و از طرق دیگر پرداخت خواهد شد.

در حالت آماده‌باش قرار داریم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: هر جایی که ویروس وارد می‌شود یک نفر خطا می‌کند. رخنه ویروس از جایی است که بیماری گزارش نمی‌شود. در قانون پزشکی، اگر علائم بیماری را دیدید، باید به بدترین بیماری شک کنید.

رفیعی‌پور افزود: مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری ما این است که اگر علائمی از بیماری دیدیم باید به مرجع ذی‌صلاح گزارش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در حالت آماد‌ه‌باش قرار داریم، گفت: مقصر تلفات سنگین دام در برخی دامداری‌ها‌ خود دامداران هستند‌. اگر دامداری‌ها دام‌های خود را واکسیناسیون نکنند، بیماری به راحتی تمام دام‌ها را درگیر می‌کند و کنترل آن سخت می‌شود.

واردات دام زنده و گوشت قرمز الزامات بهداشتی دو کشور مبدا و مقصد را دارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد منشا این ویروس، گفت: ما در تیرماه گزارش بیماری را در آذربایجان غربی داشتیم. در ادامه، اقدامات ما در سکانس ژنی انجام شد.

وی ادامه داد: تولید بذر ویروس شروع شده و باید دو مسیر را برویم. یا به آزمایشگاه رفرنس بین‌المللی یا در اختیار اپیدمیولوژیست‌های کشور قرار دهیم. این افراد در حال بررسی منشا این ویروس هستند. بعد از مشخص شدن مبدا ویروس، اطلاع‌رسانی خواهد شد. بنابراین، الان در حال ارزیابی هستیم.

رفیعی‌پور با بیان اینکه گوشت وارداتی، الزامات دو کشور مبدا و مقصد را دارد، گفت: هیچ گرمی واردات گوشت یا دام زنده صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه الزامات بهداشتی کشور ما و مبدا را پاس کند. ما ناظر مقیم در کشور مبدا برای واردات گوشت به کشور داریم. علاوه بر آن، لب مرز از برخی دام‌ها، خون‌گیری و از گوشت نمونه‌گیری می‌کنیم. هر واردات در این چارچوب سالم است.

از میان ۱۴۰۰ واحد دامداری تهران، تنها ۹۰ واحد درگیر شدند

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به واردات ۵۰۰ هزار دُز واکسن استراتژیک قبل از گزارش بیماری، گفت: ثبت و ورود واکسن جدید فرایندی زمان‌بر است و بین شش ماه تا یک سال طول می‌کشد، زیرا باید مراحل آزمایشگاهی و میدانی آن طی شود. اما با اتکا به اطلاعات ژنتیکی ویروس و بررسی‌های دقیق، ما این واکسن را پیش از وقوع بیماری وارد کردیم.

رفیعی پور درباره نحوه استفاده از واکسن‌های ذخیره‌شده گفت: در زمان بروز بیماری در استان آذربایجان، بلافاصله از همان واکسن‌های ذخیره‌شده استفاده شد. در استان‌های غربی کشور ایمن‌سازی انجام گرفت و سپس با مشاهده مواردی در تهران و قم، از همان ذخیره برای واکسیناسیون سریع این مناطق استفاده کردیم.

وی توضیح داد: از میان ۱۴۰۰ واحد دامداری تهران، تنها حدود ۹۰ واحد درگیر شدند که بیشتر آنها نیز به دلیل واکسیناسیون قبلی، به‌صورت خفیف دچار بیماری شدند. خوشبختانه با اقدامات سریع، اکنون بیش از یک ماه است که هیچ گزارش جدیدی از تب برفکی در تهران و قم ثبت نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت مراقبت مداوم گفت: بیماری تب برفکی با همکاری دامداران، واکسیناسیون منظم و اطلاع‌رسانی دقیق کنترل شده است. سازمان دامپزشکی کشور با وجود هزینه‌های سنگین، توانست با اقدامات علمی و پیشگیرانه، از گسترش سویه جدید این بیماری جلوگیری کند.

