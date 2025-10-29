معامله ۴۵.۵ همت برق در بازار/سهم برق بورسی به ۶۰ درصد خواهد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا باقری، در میزگرد بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اظهار داشت: در ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو مکلف شده با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰درصد از کل معاملات برساند.

وی افزود: آیین‌نامه مربوطه از شورای اقتصاد گذشته و طی چند جلسه نهایی خواهد شد.

باقری با بیان اینکه بازار برق از سال ۸۳ با تجدیدساختار به ثمر رسید و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تاسیس شد، گفت: اگرچه به صورت انحصاری بازار برق را داشتیم، اما راه اندازی بورس جز تکالیف این شرکت بود.

وی ادامه داد: دو فضایی که از سال ۹۰ باز شد، فضای بورس و معاملات دوجانبه بود که در کنار بازار برق شروع به فعالیت کرد و در سال ۹۴ معاملات دوجانبه شکل گرفت و بورس انرژی از سال ۱۴۰۳ با دستورالعمل هایی که تصویب شد رونق بالایی گرفت.

مدیر توسعه بازار برق خاطرنشان کرد: خدمات انتقال از سال گذشته با دستور وزیر نیرو از بازار حذف شد و برق های منطقه‌ای با توزیع‌ها وارد معامله می‌شوند.

وی ادامه داد: ۳۷۸ میلیارد کیلووات ساعت سال گذشته تولید شده که از این رقم، ۱۵۸ میلیارد کیلووات ساعت در خارج از بازار برق و ۲۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در بازار برق فروخته شده است.

باقری تصریح کرد: سال گذشته ۴۲ درصد فروش برق در بورس انرژی بوده که از تکلیف سال دوم برنامه هفتم ۱۲ درصد جلو زدیم.

وی افزود: در مجموع در سال گذشته ۷۸ همت برای خرید برق هزینه شده که این رقم در نیمه نخست امسال به ۵۵.۳ همت رسید.

باقری درخصوص میزان سهم فروش برق خارج از بازار در سال جاری گفت: امسال در نیمه نخست ۲۱ درصد در بورس و ۶ درصد معاملات دوجانبه بود و این ۲۷ درصد در هفت ماهه به ۲۸درصد رسید که هنوز دو درصد با تکلیف امسال برنامه هفتم فاصله داریم اما در نظر داریم تا پایان سال این مقدار افزایش یابد و از تکلیف برنامه هفتم هم پیشی بگیریم.

وی افزود: ۱۶۴ تومان متوسط قیمت برقی بود که از ابتدای سال تاحالا شرکت های توزیع از بورس خریدند، درحالی که قیمت بازار ۲۰۰ تومان هست اما نیروگاهها این قیمت نقد را به قیمت ۲۰۰ تومان نسیه بازار ترجیح می دهند.

مدیر توسعه بازار برق تصریح کرد: مجموعا امسال ۴۵.۵ همت معامله شده که ۶.۵ همت توسط شرکت های توزیع بوده و بقیه را صنایع خریده اند و متوسط قیمت برقی که از بورس خریداری شده ۶۱۰ تومان بوده است.

