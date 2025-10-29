خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۲ سال خاموشی سراسری نداشتیم

۲۲ سال خاموشی سراسری نداشتیم
کد خبر : 1706547
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: شرایط پایداری شبکه برق کشور از زمان تأسیس شرکت مدریت شبکه برق ایران که مأموریت اصلی اش حفظ پایداری شبکه برق کشور بوده تا امروز محقق شده؛ یعنی بالغ بر ۲۲ سال است که فروپاشی کلی در شبکه برق سراسری ایران نداشته ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق اظهار داشت: شرایط پایداری شبکه برق کشور از زمان تأسیس شرکت مدریت شبکه برق ایران که مأموریت اصلی اش حفظ پایداری شبکه برق کشور بوده تا امروز محقق شده؛ یعنی بالغ بر ۲۲ سال است که فروپاشی کلی در شبکه برق سراسری ایران نداشته ایم.

وی افزود: این عدم خاموشی سراسری در ۲۲ سال گذشته افتخاری برای کشور و صنعت برق است؛ این درحالی است که کشورهای همسایه و حتی توسعه یافته در طی سالیان گذشته و همین تابستانی که گذشت دچار خاموشی های سراسری شده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: برای تأمین برق زمستان امسال با توجه به هماهنگی تنگاتنگی که بین وزارت نیرو و وزارت نفت از تابستان وجود داشته، پرشدگی مخازن ما به بیش از ۹۵ درصد رسیده و با هماهنگی هایی که خواهیم داشت و اگر محدودیتی در سایر مولفه ها نداشته باشیم، مشروط بر اینکه گاز و ذخایر سوخت کافی تأمین شود، دچار محدودیت در تأمین برق زمستانه نخواهیم شد و با کمترین مشکل زمستان را سپری خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ