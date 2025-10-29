۲۲ سال خاموشی سراسری نداشتیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق اظهار داشت: شرایط پایداری شبکه برق کشور از زمان تأسیس شرکت مدریت شبکه برق ایران که مأموریت اصلی اش حفظ پایداری شبکه برق کشور بوده تا امروز محقق شده؛ یعنی بالغ بر ۲۲ سال است که فروپاشی کلی در شبکه برق سراسری ایران نداشته ایم.

وی افزود: این عدم خاموشی سراسری در ۲۲ سال گذشته افتخاری برای کشور و صنعت برق است؛ این درحالی است که کشورهای همسایه و حتی توسعه یافته در طی سالیان گذشته و همین تابستانی که گذشت دچار خاموشی های سراسری شده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: برای تأمین برق زمستان امسال با توجه به هماهنگی تنگاتنگی که بین وزارت نیرو و وزارت نفت از تابستان وجود داشته، پرشدگی مخازن ما به بیش از ۹۵ درصد رسیده و با هماهنگی هایی که خواهیم داشت و اگر محدودیتی در سایر مولفه ها نداشته باشیم، مشروط بر اینکه گاز و ذخایر سوخت کافی تأمین شود، دچار محدودیت در تأمین برق زمستانه نخواهیم شد و با کمترین مشکل زمستان را سپری خواهیم کرد.

