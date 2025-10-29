ظرفیت حرکت به سمت تولید آلیاژی را داریم / فقط تقاضا وجود ندارد! + فیلم

سیروس حامدی (مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود) در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تولیدکنندگان فولاد در جزیره کیش در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حضور مجموعه فولاد شاهرود در این نمایشگاه بیان کرد: ما حضور در چنین نمایشگاه‌هایی را علیرغم انتقادات مطرح شده برای مجموعه‌های تولیدکننده مفید می‌دانیم، هرچند در روز نخست نمایشگاه شاهد رویداد خاصی برای شرکت خود نبودیم، اما در مجموع حضور در چنین رویدادهایی برای صنایع مختلف مطرح کشور ارزشمند است. برای ما اگر یک نقطه روشن در ذهن مخاطبان با شرکت در نمایشگاه نسبت به شرکت ما ایجاد شود، ما دستاورد لازم را نسبت به این رویداد به دست آوردیم.

وی با اشاره به اینکه دو شرکت چادرملو و شرکت هلدینگ فولادی غدیر از سهامداران مجموعه شاهرود هستند و سال گذشته در هر دو مجموعه غرفه داشتیم، افزود: ۳۸ درصد سهام ما برای هلدینگ غدیر و ۲۵ درصد سهام متعلق به شرکت چادرملو است و مابقی سهام به صورت شناور در بورس بین سهامداران مختلف توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود با اشاره به مشکلات تولید مصالح فولادی و زنجیره ارزش و تامین مواد اظهار کرد: مشکل تامین مواد اولیه و مشکلات ارزی برای تضمین زنجیره ارزش در تولید در مجموعه فولاد شاهرود وجود ندارد. ما توانستیم تامین مواد اولیه لازم را داشته باشیم و فروش ما نیز در ماه‌های اخیر دچار مشکلی نشد. البته برخی شرکت‌های تولیدکننده فولادی که از گذشته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کردند، در ماه‌های اخیر با مشکلاتی چون تامین مواد اولیه و نقدینگی مواجه شدند که ریشه در انباشت مشکلات گذشته خودشان دارد. اما مشکل نقدینگی برای شرکت‌هایی مانند ما (فولاد شاهرود) ایجاد نشد.

این مدیر فولادی کشور با اشاره به مسئله افزایش ارزش افزوده و تنوع تولیدات فولادی در مجموعه فولاد شاهرود و کل کشور گفت: ارزش افزوده و تعدد و تنوع محصولات فولادی ما نسبت به گذشته بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. حرکت به سمت تولیدات آلیاژی نیز موضوعی است که ارزش افزوده فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

حامدی با اشاره به موانع موجود در افزایش ارزش افزوده و حرکت از شمش فروشی و گندله فروشی به سوی تولیدات آلیاژی با ارزش افزوده بالا در ایران گفت: مشکل مجموعه ما و بسیاری از مجموعه‌هایی که ظرفیت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالاتر دارند، این است که تقاضا و فروش در بازار ایران به اندازه کافی برای محصولات آلیاژی وجود ندارد. عمده تقاضای موجود در بازار محصولات فولادی در حوزه مصالح ساختمانی است که نیاز به تولیدات آلیاژی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه آلیاژی کشور ما تولیدات خوب آلیاژی داشت که اما آنقدر تقاضا در بازار ایران کاهش یافت که ناگزیر به تولید مصالح ساختمانی روی آورد. بخش‌های قطعه‌سازی، راه آهن و. . محصولات آلیاژی را خریداری می‌کنند که تقاضای آن‌ها در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است. ما نیز در شرکت فولاد شاهرود ظرفیت تولید محصولات آلیاژی را داریم اما تقاضا برای آن وجود ندارد. اگر سفارش آن به میزان دارای صرفه به شرکت اعلام شود، قطعاً وارد این حوزه خواهیم شد اما تاکنون ما نیز در حوزه بازار فروش این محصولات تغییر حس نکردیم.

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود با اشاره مسئله قیمت‌های دستوری و دولتی گفت: در صنعت ما معمولاً مشکلی در رابطه با قیمت‌های ابلاغی و دستوری وجود ندارد. تنها در سه هفته اخیر است که شاهد آن هستیم که باتوجه به تغییرات قیمت میلگرد در بازار، قیمت دستوری اعلام شده است. تا قبل از آن عرضه و تقاضا نرخ‌ها را تعیین می‌کرد. علت این بود که طی یک ماه گذشته به دلیل برخی مشکلات در بازار قیمت‌ها بر هم ریخت و دولت تلاش کرد با قیمت دستوری تعادل را به بازار برگرداند. البته دولت هم در این زمینه طی میان مدت موفق نشد و در نهایت با قیمت‌های دستوری هم رقابت صورت گرفت و موجب رسیدن شرکت به شرایط قبلی قیمتی شد. این درحالی است که تا پیش از این حول نرخ‌های بورسی دو تا پنج درصد رقابت وجود داشت. دولت مقطعی تصمیم می‌گیرد و البته تقصیری هم ندارد؛ زیرا با شرایط داخلی و خارجی به هرحال برای رد کردن بحران‌ها باید تدبیری اندیشید و در این راه ناگزیر آزمون و خطاهایی وجود دارد.

این مدیر فولادی کشور تاکید کرد: ورود ما به بورس برای سهامداران اصلی فولادی مفید است. اول به این دلیل که فروش تضمینی می‌شود؛ ثانیاً برای سهامدار بهتر است زیرا با به موقع عرضه کردن و به موقع فروختن سهام، می‌توانند یک تعادل مناسب برقرار کنند. لذا ما از ورود خود به فضای بورس راضی هستیم.

حامدی در پایان بیان کرد: شرکت فولاد شاهرود طی یکسال گذشته هم افزایش تولید داشته و هم افزایش سود را تجربه کرده است. سود سال گذشته ما حدود ۸۰ میلیارد تومان بود که اکنون به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان سود ثبت شده رسیدیم. ما با توجه به سهامداران عمده جدید خود که مجموعه فولادی غدیر و چادرملو هستند، توانستیم شرایط توسعه شرکت را فراهم‌تر کنیم و امیدواریم با حمایت‌های این دو هلدینگ، وضعیت بهتری داشته باشیم.

