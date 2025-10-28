سوخت ارزان؛ تجدیدپذیرها را به عقب می راند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید میری لاریمی در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق اظهار داشت: فلسفه برگزاری این کنفرانس‌ها این است که ما بتوانیم تبادل نظر کرده و از نظرات جمع نخبگانی استفاده کنیم.

وی افزود: معمولا در کشورهای مختلف یک حلقه های میانی تعریف می شود که نقش تبدیل راهبرد به تکنیک را دارند تقریبا در کشورهای مختلف این حلقه‌های میانی هستند که این توان را دارند که راهبردهایی را که مجموعه کشور دنبال می‌کند به سطح تکنیک برسانند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق تصریح کرد: وقتی صحبت از اقتصاد و اصلاح اقتصاد است، بخشی راجع به تعرفه است و اساسا علم اقتصاد حوزه کمیابی را تعریف می‌کند و هدف این است که این تخصیص بهینه را حول مسئله کمیابی شکل دهد.

وی گفت: اکنون سوال اساسی این است که اگر ما با ناترازی مواجه هستیم، اگر این راهبرد را تعریف کنیم که آسیب شناسی کردیم و اگر بخواهیم نقش دولت را به عنوان یک نقش تنظیمگر و حاکمیتی ببینیم و فضای کسب و کار را به گونه‌ای شکل دهیم که نقش بخش‌های خصوصی و مصرف کننده جدی تر باشد به چه شکل باید عمل کنیم؟ اینجاست که نقش حلقه های میانی پررنگ می شود.

میری گفت: اولین مسئله اینکه در حوزه انرژی اگر ما با مسئله ناترازی مواجه هستیم و حالا اصطلاحا با یک نظام یارانه‌ای برخورد می‌کنیم چطور می‌توانیم‌ عرضه و تقاضا را به هم لینک کنیم؟ اگر جامعه را تصور روستایی را تصور کنیم که همه خودشان به میزانی که نیاز دارند تولید کننده هم هستند، مصرف و تولید به هم وصلند، اینجا اصلا موضوع کمیابی مطرح یا ناترازی مطرح نمی شود، زمانی ناترازی مطرح می شود زمانی که بین تولید و مصرف؛ فاصله افتاده و اساساً سیگنالی بین آنها برقرار نیست اینجاست که نقش اقتصاد و سیگنال های اقتصادی نظام تعرفه گذاری، نظام‌های بازار، فضاهای کسب و کار و بیزینس‌های مختلفی که حول آن شکل می‌گیرد؛، تعریف می‌شود که این دو را به هم متصل می کند.

وی با اشاره به تصمیم‌ سال‌های گذشته مبنی بر اینکه معاملات برق در بورس انرژی انجام شود، تصریح کرد: در فضای بورس انرژی رویکرد این شد که این ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده برقرار شود و مشترکین بالای مگاوات مستقیما از بورس خریداری کنند تولیدکنندگان هم عرضه باشند.

میری در ادامه با بیان اینکه اگر تنوع سبد تولید برق در کشور اهمیت دارد، سهم تجدیدپذیرها را باید افزایش دهد، تصریح کرد: در ساختاری سوخت را تقریباً رایگان به نیروهای حرارتی تحویل می دهیم اساسا نیروی تجدیدپذیر قابلیت رقابت با برق حرارتی ندارد و شکل نمی گیرد. چطور می توان در این نظام طرحی داشت که سیگنال اقتصادی قابل توجه را به نیروگاه تجدیدپذیر بدهد؟ پاسخ تابلوی سبز است.

وی با بیان اینکه با ساختار سوخت ارزان نظام بهینه سازی مصرف صورت نمی گیرد، اظهار داشت: مشترکین نهایی‌ باید بر اساس تعرفه‌ها تنظیم شوند تعرفه ها باید پوشش هزینه ها را بدهند ‌و عدالت را نیز مورد توجه قرار دهند.

میری در ادامه گفت: به دلیل ساختارهای کنتورها ما با محدودیتی در اجرای تعرفه های مختلف مواجهیم اینکه چطور می توانیم نظام تعرفه گذاری مبتنی بر هدف پیکسایی داشته باشیم محل سوال است، چون نیازمند فناوری است و ضمن اینکه کنترل هنوز به میزان کافی توسعه پیدا نکرده است.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق افزود: لزوما بعضی از تعرفه های منعطف نیازمند کنتورهای هوشمند نیست شاید در واقع ابزارها و فناوری های جدیدتر و ارزان تری را بتوانیم به کار بگیریم که بتوانیماین تعرفه های منعطف را اجرا کنیم، ساختار به این شکل است که مشترکین بالای یک مگاوات باید برق خود را از بورس خریداری کنند.

وی اظهار داشت: در ساختاری که مشترکین نهایی به سمت توسعه منابع تولید برای خود می‌روند، نظام متقاطع احتمالاً تغییر خواهد کرد اینکه چگونه در ساختار جدید بتوانیم نظام تعرفه گذاری خود را تطبیق دهیم؛ مسئله ای است که به نظر می رسد که شاید مربوط به سه، چهار سال آینده باشد. یعنی بعد از چهار یا پنج سال دیگر با یک ساختار دیگری مواجه شویم.

وی با بیان اینکه دستورالعمل ها و رویه هایی برای تعیین نرخ ترانزیت برق داریم، گقت: به این معنا که قرار است هزینه ها و خدمات شبکه نرخ ترانزیت پوشش دهنده هزینه‌های مورد قبول شرکت‌های توزیع و برنامه‌های منطقه‌ای باشد، سوال اینکه وقتی مشترکین نهایی به سمت نیروگاه های کوچک می روند تاب آوری شبکه را افزایش می دهند اما یک مسئله را در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد کرد مسئله این است که طبیعتا دائما درآمدهای ترانزیت که قرار است پوشش دهنده شرکت ها باشد کاهش می یابد و این کاهش منجر به این می شود مجبور می شویم که هزینه ترانزیت را به مشترکین تحمیل کنیم و مشترکین هم دائما این سیگنال را میگیرند که به سمت تولید خودشان بروند در این شرایط احتمالاً بیزینس شرکت های توزیع در بلندمدت با چالش جدی مواجه می شود که صاحب نظران اقتصادی باید چاره اندیشی کنند.

میری ادامه داد: در حوزه مربوط به مشترکین و بحث نظام تعرفه‌ای؛ همزمان با توسعه کسب و کارها، توسعه نظام خرده فروشی برق را هم داریم، بیزینس های جدیدی شکل گرفته که خرده فروش ها قرار است تجارت برق را بین نیروگاه و مصرف کننده نهایی انجام دهند. این توسعه قابل توجه بوده اما واقعیت امر این است که قرار است خرده فروشان متعددی فعال باشند و ما باید سازوکارها را تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: تا دیروز شرکت‌های توزیع به نوعی ماهیت دولتی داشتند اما در فضاهای جدید که مشترکین به سمت خرده فروشان می‌روند برای بعد نظارتی و مسائل حل اختلاف باید چاره اندیشی شود.

