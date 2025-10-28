ظرفیت نیروگاه های خورشیدی بخش اداری پایتخت به ۵۰ مگاوات می رسد/ تهران نخستین شهر هوشمند انرژی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در حاشیه بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطابق تکلیف قانونی، همه ادارات و سازمان‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری هستند، باید تا پایان سال ۱۴۰۶ دست‌کم ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند و طبق برنامه، تا پایان امسال باید ۱۰ درصد این تعهد اجرایی شود.

وی درباره ترکیب مصرف برق پایتخت خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمان‌های بزرگ متمرکز است. از همین رو، اجرای طرح‌های خورشیدی در این مجموعه‌ها یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت پیک مصرف به شمار می‌رود.

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بسیاری از ساختمان‌های بزرگ شهری موظف شده‌اند که تا پایان سال جاری ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند.

وی افزود: نصب این سیستم‌ها با توجه به پراکندگی ادارات، بیشتر به‌صورت پنل‌های ۲۰ تا ۵۰ کیلوواتی انجام می‌شود و نقش قابل‌توجهی در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف دارد.

مدیرعامل توزیع برق پایتخت به برنامه‌ای فراگیر برای توسعه انرژی خورشیدی در اماکن عمومی شهر تهران اشاره کرد و گفت: در قالب طرح عدالت انرژی، مدارس، مساجد و منازل در مناطق مختلف شهر شناسایی شده‌اند. ناظریان افزود:بر اساس برنامه‌ریزی ها، تا پیک مصرف تابستان آینده بیش از ۲۰ هزار نقطه شهری به سامانه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد.

وی درباره توزیع مصرف در مناطق مختلف تهران خاظرنشان کرد: میزان مصرف در مناطق پایتخت وابسته به نوع کاربری است بخش خانگی پایین‌ترین سطح مصرف را دارد، در حالی که بخش‌های تجاری، اداری و صنعتی میزان مصرف بسیار بالاتری دارند.

مدیرعامل توزیع برق تهران ادامه داد: مناطق مرکزی به‌دلیل تمرکز وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های اداری بیشترین مصرف را دارند، در حالی که منطقه ۲۲ و نواحی صنعتی اطراف تهران نیز به‌دلیل وجود واحدهای تولیدی بزرگ از مصرف بالایی برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش شمالی نیز اگرچه سهم خانگی بالاست، اما به‌سبب وسعت ساختمان‌ها و سیستم‌های سرمایشی قدرتمند، بار مصرفی قابل توجهی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران درباره برنامه‌های توسعه شبکه توزیع گفت: در حوزه قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، برنامه‌ای گسترده اجرا شده و تاکنون بیش از ۱۵۰ پست برق جدید در تهران وارد مدار شده است. همچنین تا پیش از پیک مصرف تابستان آینده، ۲۰۰ پست دیگر به شبکه توزیع شهر افزوده خواهد شد.

ناظریان افزود: با اجرای این طرح‌ها، حدود ۱۰۰ مگاولت‌آمپر ظرفیت جدید به شبکه اضافه خواهد شد و در کنار آن، بیش از ۲۰۰۰ طرح نوسازی و بازسازی شبکه توزیع برق در حال اجراست که خروجی آن بهینه‌سازی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه برق تهران خواهد بود. برای اجرای این پروژه‌ها چندین هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تا سال آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسند.

وی همچنین درباره ظرفیت فعلی شبکه و میزان مصرف برق در پایتخت گفت: در اوج مصرف، نیاز برق شهر تهران حدود ۶ هزار مگاوات است، در حالی که ظرفیت منصوب ما در پست‌های توزیع به بیش از ۱۱ هزار مگاوات آمپر رسیده است. این بدان معناست که ظرفیت ایجادشده تقریباً دو برابر نیاز مصرفی است و شبکه برق تهران از پایداری مطلوبی برخوردار است.

ناظریان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های تازه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی شبکه و ارتقای زیرساخت‌های هوشمند، پایتخت در مسیر تبدیل‌شدن به نخستین شهر هوشمند انرژی در کشور قرار دارد.

وی درباره بیست و نهمین کنفرانس شبکه های توزیع ادامه داد: امسال شاهد برگزاری یکی از منسجم‌ترین رویدادهای تخصصی صنعت برق هستیم که با حضور پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه برق برگزار می‌شود. هدف این کنفرانس، هم‌افزایی علمی و انتقال تجربیات برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مسیر تحول صنعت برق کشور است.

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ از استقبال گسترده در ارائه مقالات خبر داد که در این دوره بیشترین میزان مشارکت علمی را داشتیم و بیش از هفت دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش توزیع برق در این کنفرانس حضور یافتند.

ناظریان با اشاره به برپایی نمایشگاه جانبی کنفرانس خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه آخرین دستاوردها، نوآوری‌ها و تولیدات شرکت‌های فعال در حوزه برق به نمایش درآمده و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش پررنگی در معرفی فناوری‌های نوین مدیریت شبکه‌های توزیع دارند. این اقدام باعث شده ارتباط میان بخش دانشگاهی و صنعت برق تقویت شود و زمینه شناخت و همکاری بیشتر فراهم آید.

