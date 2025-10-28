وزیر راه و شهرسازی بستری شد

به گزارش ایلنا، قرار بود امروز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، برای پاسخ‌گویی به ‌کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر شود، اما به‌ علت کسالت و بستری شدن در بیمارستان، حضور وی در این نشست‌ها به تعویق افتاد.

