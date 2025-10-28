خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی بستری شد

وزیر راه و شهرسازی بستری شد
کد خبر : 1706364
لینک کوتاه کپی شد.

قرار بود امروز وزیر راه و شهرسازی، برای پاسخ‌گویی به احضاریه‌های کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صحن کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر شود، اما به‌ علت بستری شدن در بیمارستان، حضور وی در این نشست‌ها به تعویق افتاد.

به گزارش ایلنا، قرار بود امروز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، برای پاسخ‌گویی به ‌کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر شود، اما به‌ علت کسالت و بستری شدن در بیمارستان، حضور وی در این نشست‌ها به تعویق افتاد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ