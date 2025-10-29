تولید مرغ سایز در مسیر برنامه هفتم پیشرفت

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد افزود: موضوع "مرغ سایز" زمانی جدی‌تر شد که سویه ایرانی آرین به‌عنوان نژاد سبک‌وزن مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

وی اظهار داشت: وزن مناسب مرغ در سویه‌های مختلف متفاوت است و به‌عنوان نمونه، در سویه سبک‌وزن آرین، مرغی با وزن زنده حدود دو کیلوگرم که پس از کشتار به حدود یک کیلوگرم می‌رسد، وزن مطلوبی دارد، در حالی که در سویه‌های سنگین‌تر مانند نژاد "راس"، وزن مناسب قبل از کشتار حدود دو کیلو و ۶۰۰ گرم و پس از کشتار بین یک کیلو و ۳۰۰ تا یک کیلو و ۴۰۰ گرم است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نتایج بررسی‌های مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور تصریح کرد: وزن و سن پرورش مناسب در هر سویه به‌صورت علمی تعیین و به ما اعلام شده است.

وی ادامه داد: بخش عمده تولید فعلی کشور نیز در همین محدوده وزن بهینه انجام می‌شود.

حسن نژاد با تاکید بر نقش بازارپسندی و ذائقه مردم در تعیین روند تولید مرغ گفت: مردم معمولاً مرغ با وزن متوسط را ترجیح می‌دهند، از این رو تولیدکنندگان نیز متناسب با این ذائقه اقدام به تولید می‌کنند.

وی اضافه کرد: البته در واحدهای قطعه‌بندی، مرغ‌های سنگین‌وزن نیز به‌دلیل بازارپسندی و ارزش اقتصادی بالاتر، مورد استقبال هستند.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ما در وزارت جهادکشاورزی، ترویج مصرف و تولید مرغ سایز مناسب است ضمن آن که دستورالعمل‌های پرورش نیز بر مبنای سن و وزن مطلوب تنظیم شده‌اند، به‌گونه‌ای که اگر یک نژاد در ۴۴ روز به وزن هدف برسد، تغذیه و خوراک در همان بازه زمانی طراحی می‌شود.

وی گفت: در اغلب واحدهای پرورش، به‌ویژه با سویه‌های رایج داخلی مانند راس، برنامه پرورش و تغذیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رسیدن به وزن استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

