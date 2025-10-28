اعلام قمیت طلا و سکه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۸۹۰ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۱۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۰۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/