برگزاری سمپوزیوم فولاد۴۰۴ در جزیره کیش

به گزارش ایلنا؛ بیــست و هفتمین همــایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور در تاریخ ۶ الی ۸ آبان ماه۱۴۰۴ تحت عنوان سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ توسط انجمن آهن و فولاد ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار خواهد شد.

در این رویداد آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی این حوزه ارائه خواهد شد. هدف از برگزاری سالانه سمپوزیوم‌های فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ایران که عموماً با حمایت شرکت‌های فولادی و دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، ایجاد زمینه‌ای مساعد برای برقراری ارتباط میان دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه و به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت است.



موضوعات مورد بحث در این همایش به شرح زیر است؛

نقش فناوری‌های انقلاب صنعتی چهار در تولید فولاد سبز

رویکرد انسان‌محور انقلاب صنعتی پنج در تولید فولاد سبز

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تولید فولاد سبز

کاهش مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع

بازیافت و اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد

چالش‌ها و فرصت‌ها در تلفیق فناوری‌های نوین درصنعت فولاد

کارخانه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین

آینده فولاد سبز با انقلاب های صنعتی چهار و پنج و هوش مصنوعی

نوآوری‌های جدید در زمینه تولید و استفاده از فولادهای نسل سوم

مدلسازی و شبیه‌سازی فرایندها در چرخه تولید فولاد

انتهای پیام/