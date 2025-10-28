نقش انقلاب صنعتی ۴ و ۵ و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز؛
برگزاری سمپوزیوم فولاد۴۰۴ در جزیره کیش
در سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی این حوزه ارائه خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ بیــست و هفتمین همــایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور در تاریخ ۶ الی ۸ آبان ماه۱۴۰۴ تحت عنوان سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ توسط انجمن آهن و فولاد ایران در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار خواهد شد.
در این رویداد آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی این حوزه ارائه خواهد شد. هدف از برگزاری سالانه سمپوزیومهای فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ایران که عموماً با حمایت شرکتهای فولادی و دانشگاههای کشور برگزار میشود، ایجاد زمینهای مساعد برای برقراری ارتباط میان دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه و به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت است.
موضوعات مورد بحث در این همایش به شرح زیر است؛
- نقش فناوریهای انقلاب صنعتی چهار در تولید فولاد سبز
- رویکرد انسانمحور انقلاب صنعتی پنج در تولید فولاد سبز
- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تولید فولاد سبز
- کاهش مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع
- بازیافت و اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد
- چالشها و فرصتها در تلفیق فناوریهای نوین درصنعت فولاد
- کارخانههای پیشرو در استفاده از فناوریهای نوین
- آینده فولاد سبز با انقلاب های صنعتی چهار و پنج و هوش مصنوعی
- نوآوریهای جدید در زمینه تولید و استفاده از فولادهای نسل سوم
- مدلسازی و شبیهسازی فرایندها در چرخه تولید فولاد