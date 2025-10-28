کاهش ۴ درصدی مصرف برق در سال جاری

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق با اشاره به اظهارات رییس جمهور مبنی بر اینکه با وجود کمبود ۲۰ هزار مگاواتی و نداشتن بخشی از ۱۲ هزار نیروگاه، با مدیریت مصرف و جلوگیری از فعالیت ماینرها و استفاده از انرژی‌های نو، وضعیت را کنترل کرده‌ایم، اظهار داشت: امسال نه تنها مصرف برق افزایش نداشت بلکه ۴ درصد نیز کاهش داشتیم. در مجموع، با بهبود ۹ درصدی در این حوزه مواجه بودیم.

وی افزود: پیش‌بینی ما برای سال ۱۴۰۴، تقاضای ۸۹ هزار مگاوات بود، اما در واقعیت، این میزان به ۷۸۵۰۰ مگاوات رسید.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: رشد مصرف برق در سال گذشته به ۶۵۳۷ مگاوات رسید که معادل ساخت ۵۷ واحد نیروگاه است. با این حال، ما نه سوخت لازم را داشتیم و نه می‌توانیم به سرعت نیروگاه‌های جدید بسازیم. بنابراین، علاوه بر توسعه تولید، باید به مدیریت مصرف نیز توجه کنیم.

رجبی مشهدی در ادامه به چالش‌های موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی صنعت برق فنی نیست، بلکه به سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در دو دهه اخیر مربوط می‌شود. در سال‌های کم بارش، مانند سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰، این مشکلات بیشتر نمایان شد. در سال ۱۴۰۴، ذخایر آبی به ۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته که نسبت به سال ۱۴۰۰ بسیار کمتر است.

وی از اقدامات انجام شده در زمینه ساخت نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق خبر داد و گفت: ۲۴۵۵ واحد حرارتی جدید ساخته شده و ۱۴۲۰ مگاوات از محدودیت‌ها رفع شده است. همچنین، در بخش تجدید پذیر، ظرفیت نیروگاه‌ها دو برابر شده و برای اولین بار رکورد کنترل هوشمند دو برابر شده است.

مدیرعامل توانیر در ادامه به تلاش‌ها برای بهبود بازار برق اشاره کرد و گفت: ما به صنایع اجازه دادیم تا ۵۰ درصد برق خود را به‌صورت آزاد عرضه کنند که این اقدام ۳۲ درصد به تولید برق اضافه کرده است.

وی تأکید کرد: با وجود چالش‌ها، این مسیر باید ادامه یابد و ما در تلاشیم تا اقدامات لازم را برای کنترل مصرف و افزایش رضایت مشترکین انجام دهیم. از جمله این اقدامات، راه‌اندازی مراکز پایش مصرف و استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند است.

