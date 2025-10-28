گزارش اختصاصی ایلنا از تولد خودروی ملی جدید:
استارت پارس نوآ با تکیه بر توانمندی و ظرفیت داخلی
شرکت پارس خودرو طی مراسمی از خودروی جدید خودش که با استانداردهای بین المللی و با تکیه بر توانمندی و ظرفیت داخلی طراحی و تولید شده است، رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از ظهر امروز، دوشنبه ۵ آبان، مجموعه پارس خودرو طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعتی و خودرویی کشور و همچنین اصحاب رسانه، از خط تولید و آغاز ساخت خودروی جدید این مجموعه تحت عنوان پارس نوآ رونمایی کرد.
پارس نوآ خودروی جدید شرکت پارس خودرو است که بر اساس پلتفرم رنو لوگان (تندر ۹۰) طراحی شده است. این خودرو دارای طراحی داخلی و خارجی بهروزتر نسبت به نسلهای قبلی است و از پیشرانه ۱.۶ لیتری ME16 با قدرت ۱۱۵ اسب بخار بهره میبرد که طبق اعلام سازنده، بازدهی بیشتری نسبت به موتور قدیمی دارد.
این خودرو امکانات رفاهی و ایمنی پیشرفتهای مانند نمایشگر لمسی ۷ اینچی، دو کیسه هوا و سیستم کنترل پایداری (ESC) ارائه میدهد. طراحی و ساخت پارس نوآ حاصل تلاش مهندسان ایرانی است و حدود ۸۰ درصد از قطعات آن داخلیسازی شده است. این اقدام در شرایط تحریمهای ظالمانه، صنعت خودروی کشور را قادر ساخته تا همچنان فعال و پویا باقی بماند.
در این مراسم، مسئولان و مدیران صنعت خودرو بر اهمیت داخلیسازی و توانمندی مهندسان ایرانی تأکید کردند و به نقش قطعهسازان در موفقیت پروژه اشاره شد. همچنین بر برنامهریزی برای افزایش تولید خودرو و ارائه محصولی اقتصادی، ایمن و باکیفیت به بازار تأکید شد.
پارس نوآ نه تنها جایگزین نسلهای قدیمی خودرو پارس و ال ۹۰ میشود، بلکه با بهرهگیری از طراحی بهروز و ارتقای استانداردهای فنی، نمونهای از توان داخلی و خلاقیت صنعت خودرو ایران در شرایط تحریم محسوب خواهد شد.
حسینزاده: با همت و حمایتها تحریمها را شکستیم و خودروی ۸۰ درصد ایرانی تولید کردیم
بهمن حسینزاده، مدیرعامل پارس خودرو، در مراسم آیین رونمایی و افتتاح خط تولید خودروی پارس نوآ اظهار داشت: این پروژهای که راهاندازی شده حاصل تلاش همکاران است. در سالی که مقام معظم رهبری آن را «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند، این تصور برای خیلیها ایجاد شد که نمیتوانیم از پس آن بر بیاییم، اما با همت عزیزان و حمایت بانکهای عامل، قطعهسازان محترم و همراهی وزیر محترم ، این پروژه به نتیجه رسید.
او ادامه داد: با رهنمودها و حمایتهای هیئت مدیره که از آغاز پروژه تلاش کردند، ما توانستیم این پروژه را به سرانجام برسانیم. انشاءالله از این پلتفرم در خودروهای دیگری نیز بهرهبرداری خواهد شد. لازم میدانم از مدیران، کارشناسان، مدیرعاملان محترم، میدان موتور، کارگران، مهندسین و متخصصان تشکر کنم.
مدیرعامل پارس خودرو افزود: در سال سرمایهگذاری برای تولید، تحریمها را دور زدیم و یک خودروی ۸۰ درصد ایرانی تولید کردیم. قبلاً زنجیره تامین ۳۰ درصدی ما خاک میخورد و سالن بدنه سایپا بدون ظرفیت استفاده بود، اما اکنون این ظرفیت فعال شده است. واقعاً از حمایتهای همه عزیزان در بحرانیترین وضعیت صنعت خودرو سپاسگزارم.
وی در پایان گفت: با کمک دوستان و همدلی و پشتکار توانستیم به این افتخار دست یابیم و امیدوارم این مسیر با همت و همکاری ادامه یابد.
نعمتبخش: پارس نوآ مطابق استانداردهای روز طراحی شده است
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مراسم افتتاح خط تولید خودروی پارس نوآ اظهار داشت: در شرایط تحریم، شاهد حرکت ارزشمند صنعت خودرو بودیم که خودروی جدید بر اساس طراحی ال ۹۰ به تولید انبوه رسیده است. مدیران و کارکنان سایپا و پارس خودرو شایسته تبریک هستند.
وی افزود: این خودرو نه تنها به استانداردهای گذشته بازنگشته، بلکه میتوان گفت از استانداردهای روز عقب نیست. به خصوص در زمینه طراحی، امکانات و ایمنی عابران پیاده، پیشرفت قابل توجهی داشته است. این نشان میدهد که صنعت خودروی ایران قادر است حتی در شرایط تحریم و محدودیت، محصولی با کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی تولید کند.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه گفت: تولید این خودرو همچنین به قطعهسازان فرصت داد تا ظرفیتهای بلااستفاده خود را فعال کنند و با قیمت مناسب در اختیار بازار قرار گیرد. با این اقدام، عمق ساخت داخل افزایش یافته و کیفیت خودرو ارتقا یافته است. امیدواریم با حمایتهای مجلس و دولت، مسیر توسعه این صنعت ادامه پیدا کند.
محبینژاد: ارتباط محکم خودروساز و قطعهساز باعث استحکام و قدرت صنعت کشور میشود
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان، در بخش دیگر این مراسم اظهار داشت: این پروژه نه تنها فرصتی برای قطعهسازان ایجاد کرده، بلکه موجب تقویت ارتباط زنجیره تامین با خودروسازان شده است. این ارتباط محکم باعث استحکام و قدرت صنعت کشور خواهد شد.
وی افزود: همچنین ارتقای استاندارد خودرو و داخلیسازی بیش از ۸۰ درصد قطعات، نشاندهنده تعهد قطعهسازان به کیفیت و هویت صنعت خودرو ایران است. امیدواریم این همکاریها ادامه یابد و با حمایت مسئولان، موانع تولید و تأمین منابع رفع شود تا صنعت خودرو در کشور همچنان پیشرو و پویا باقی بماند.
محبی نژاد در پایان گفت: با تلاش جمعی، سرمایهگذاری و مشارکت در زنجیره تامین، موفق شدیم محصولی با کیفیت و مطابق استاندارد روز تولید کنیم که رضایت مردم را جلب خواهد کرد و صنعت خودرو کشور را در مسیر توسعه قرار میدهد.
قاضیزاده هاشمی: تنوع محصول و نوآوری، فرصتهای جدیدی برای قطعهسازان ایجاد میکند
احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در مراسم افتتاح خط تولید خودروی پارس نوآ در مجموعه پارس خودرو اظهار داشت: علی رغم وعدههای بینالمللی، خودروسازی کشور توانست با بهرهگیری از تکنولوژی فرانسه، تولید خودرو پارس نوآ را اجرایی کند. هنر جوانان و قطعهسازان ایرانی مسیر داخلیسازی و بومیسازی را پیش برده و موجب دلخوری خارجیها شده است.
وی ادامه داد: تنوع محصول، نوآوری در پلتفرم و آپشنها، نه تنها صنعت خودرو را بهروز میکند، بلکه فرصتهای جدیدی برای قطعهسازان ایجاد میکند. با برنامهریزی مناسب، تولید این خودرو افزایش خواهد یافت و مردم میتوانند از خودروی اقتصادی، ایمن و داخلی بهرهمند شوند.
قاضیزاده هاشمی همچنین گفت: حفظ استانداردهای فنی و ضوابط اسلامی، همراه با حمایت از قطعهسازان و پیگیری تخصیص ارز و خطوط اعتباری بانک مرکزی، شرایط را برای ارتقاء تولید و توان مالی شرکتها فراهم میکند. نگاه مدیریتی مثبت و راهحلمحور، عامل موفقیت در صنعت خودرو خواهد بود.
اولین حرکت پارس نوآ به شکل نمادین
در ادامه این مراسم، مدعوین با حضور در خط تولید خودرو، که افتتاح آن همزمان با آغاز ساخت پارس نوآ جشن گرفته شد، ضمن بازدید از خطوط تولید، شاهد حرکت نمادین نخستین خودروی پارس نوآ به دست احسان قاضیزاده هاشمی بودند. با این اقدام، پارس نوآ بهعنوان نمادی از توانمندی و ظرفیت داخلی صنعت خودروسازی کشور وارد مرحله عملیاتی شد.