سرپرست دفتر وزارتی و مشاور وزیر نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی، جلال میرزایی را به‌عنوان مشاور و سرپرست دفتر وزارتی وزارت نفت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و حسن سابقه جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب می‌شوید. 

امید است با یاری خداوند متعال در انجام وظایف محوله در چارچوب ایجاد هماهنگی و انضباط سازمانی، تعامل مؤثر و سازنده با معاونت‌ها، شرکت‌های اصلی و تابعه، مدیریت‌های ستادی و نیز ارتباطات برون‌سازمانی موفق و مؤید باشید.»

