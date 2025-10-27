سرپرست دفتر وزارتی و مشاور وزیر نفت منصوب شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و حسن سابقه جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی منصوب می‌شوید.

امید است با یاری خداوند متعال در انجام وظایف محوله در چارچوب ایجاد هماهنگی و انضباط سازمانی، تعامل مؤثر و سازنده با معاونت‌ها، شرکت‌های اصلی و تابعه، مدیریت‌های ستادی و نیز ارتباطات برون‌سازمانی موفق و مؤید باشید.»

انتهای پیام/