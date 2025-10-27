دامپزشکی تهران اعلام کرد؛
واکسیناسیون ۳۸۰ هزار دام در ۷۲ ساعت علیه سویه جدید تب برفکی
مدیرکل دامپزشکی استان تهران اعلام کرد: با شناسایی سویه جدید بیماری واگیردار تب برفکی در اواخر شهریور، واکسیناسیون بیش از ۳۰۰ هزار دام صنعتی و ۸۰ هزار دام روستایی و عشایری در کمتر از ۷۲ ساعت انجام شد تا جلوی شیوع گسترده این بیماری گرفته شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، احمد شریعتی درباره مهار بیماری تب برفکی افزود: به رغم بالا بودن میزان واگیری (۷۰ تا ۱۰۰ درصدی)، تلفات دامها محدود بوده و اکنون مرحله دوم واکسیناسیون برای ایجاد ایمنی کامل در حال انجام است.
وی درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: برای کنترل تب برفکی، چهار مرحله کلیدی اطلاعرسانی، آموزش، قرنطینه و واکسیناسیون دامها انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: با توجه به این که واکسیناسیون سالانه دامها انجام شده بود، مشاهده بیماری در برخی دام ها ما را نگران کرد و آزمایشهای انجامشده نشان داد سویه جدیدی وارد کشور شده است و دامها مقاومت کافی نداشتند.
وی توضیح داد: با تلاش شبانهروزی همکاران بخش دولتی و بخش خصوصی، واکسیناسیون در کانونهای بیماری و شهرستانهای اطراف استان تهران به سرعت آغاز شد به طوری که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دُز برای جمعیت دامداری صنعتی و ۸۰ هزار دُز برای دامهای روستایی و عشایری تزریق شده است و تمام واکسیناسیون دامهای روستایی و عشایری رایگان بوده است.
شریعتی گفت: مرحله دوم واکسیناسیون در جریان است و پس از ۱۰ تا ۲۰ روز، ایمنی کامل در گلهها ایجاد خواهد شد.
وضعیت بیماری و تلفات
مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره راههای انتقال بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی بسیار واگیردار است و میتواند از طریق باد، غذا، ماشین و نیروی انسانی منتقل شود.
وی افزود: برخی واحدهای دامی تلفات نداشته و برخی دیگر حدود ۴۰ تا ۵۰ رأس گوساله کمتر از دو تا سه ماهه را بر اثر سویه جدید تب برفکی از دست دادهاند.
شریعتی اظهار داشت: حمله این ویروس جدید به پستان گاو است و تولید شیر را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: پس از واکسیناسیون سراسری در منطقه، خسارتها و علائم بیماری کاهش یافته است.
نقش دامداران و اقدامات پیشگیرانه
مدیر اداره دامپزشکی تهران درباره پیشگیری از این بیماری تاکید کرد: رعایت بهداشت، ضدعفونی، کنترل رفت و آمد دامها و تغذیه مناسب توسط دامداران نقش مهمی را در جلوگیری از انتشار بیماری دارد.