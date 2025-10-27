واکسیناسیون ۳۸۰ هزار دام در ۷۲ ساعت علیه سویه جدید تب برفکی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، احمد شریعتی درباره مهار بیماری تب برفکی افزود: به رغم بالا بودن میزان واگیری (۷۰ تا ۱۰۰ درصدی)، تلفات دام‌ها محدود بوده و اکنون مرحله دوم واکسیناسیون برای ایجاد ایمنی کامل در حال انجام است.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: برای کنترل تب برفکی، چهار مرحله کلیدی اطلاع‌رسانی، آموزش، قرنطینه و واکسیناسیون دام‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: با توجه به این که واکسیناسیون سالانه دام‌ها انجام شده بود، مشاهده بیماری در برخی دام ها ما را نگران کرد و آزمایش‌های انجام‌شده نشان داد سویه جدیدی وارد کشور شده است و دام‌ها مقاومت کافی نداشتند.

وی توضیح داد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران بخش دولتی و بخش خصوصی، واکسیناسیون در کانون‌های بیماری و شهرستان‌های اطراف استان تهران به سرعت آغاز شد به طوری که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دُز برای جمعیت دامداری صنعتی و ۸۰ هزار دُز برای دام‌های روستایی و عشایری تزریق شده است و تمام واکسیناسیون دام‌های روستایی و عشایری رایگان بوده است.

شریعتی گفت: مرحله دوم واکسیناسیون در جریان است و پس از ۱۰ تا ۲۰ روز، ایمنی کامل در گله‌ها ایجاد خواهد شد.

وضعیت بیماری و تلفات

مدیرکل دامپزشکی استان تهران درباره راه‌های انتقال بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی بسیار واگیردار است و می‌تواند از طریق باد، غذا، ماشین و نیروی انسانی منتقل شود.

وی افزود: برخی واحدهای دامی تلفات نداشته و برخی دیگر حدود ۴۰ تا ۵۰ رأس گوساله کمتر از دو تا سه ماهه را بر اثر سویه جدید تب برفکی از دست داده‌اند.

شریعتی اظهار داشت: حمله این ویروس جدید به پستان گاو است و تولید شیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: پس از واکسیناسیون سراسری در منطقه، خسارت‌ها و علائم بیماری کاهش یافته است.

نقش دامداران و اقدامات پیشگیرانه

مدیر اداره دامپزشکی تهران درباره پیشگیری از این بیماری تاکید کرد: رعایت بهداشت، ضدعفونی، کنترل رفت و آمد دام‌ها و تغذیه مناسب توسط دامداران نقش مهمی را در جلوگیری از انتشار بیماری دارد.

