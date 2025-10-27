به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در مراسم افتتاح و آغاز به کار خط تولید خودرو "پارس نوآ" در مجموعه پارس خودرو اظهار کرد:علی‌رغم وعده‌هایی که در سطح بین‌المللی داده شده است، خودروسازی کشور ما توانست با استفاده از تکنولوژی فرانسه، تولید خودرو پارس نوآ را در کشور اجرایی کند.

وی با اشاره به تجربه تولید ال‌۹۰ گفت: هنر جوانان و قطعه‌سازان ایرانی می‌تواند صحنه تولید را پر کند و موجب دلخوری خارجی‌ها شود، اما حق کشور و تولیدکنندگان ماست که مسیر داخلی‌سازی و بومی‌سازی را پیگیری کنند.

تنوع محصول، کلید توسعه صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: تنوع محصول، نوآوری در ساختار، پلتفرم و آپشن‌ها، نه تنها موجب به‌روز شدن صنعت خودرو می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی برای قطعه‌سازان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به سابقه ماندگاری خودرو پارس گفت: خروج خودروهای قدیمی از خط تولید می‌تواند قطعه‌سازان را به تلاش بیشتر و توسعه مهارت‌های خود ترغیب کند.

قاضی‌زاده هاشمی از ثبت‌نام بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای خرید ۲۰ هزار دستگاه خودرو پارس نوآ خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، تولید این خودرو افزایش خواهد یافت و مردم عزیز می‌توانند از یک خودروی اقتصادی، ایمن و داخلی بهره‌مند شوند.

وی درباره واردات خودرو گفت: در کلاس خودروهای اقتصادی، حمایت ویژه از خودروساز داخلی ادامه خواهد داشت و واردات محدود و کنترل‌شده، تنها باعث تنظیم بازار خواهد شد.

هاشمی افزود: نیاز کشور به خودرو بیش از ظرفیت واردات خودرو است و تولید داخلی باید اولویت باشد.

رعایت استانداردها و مدیریت مالی

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکیدکرد: حفظ استانداردهای فنی و ضوابط اسلامی در کنار حمایت از قطعه‌سازان مورد توجه است.

او همچنین به پیگیری تخصیص ارز و خط اعتباری بانک مرکزی برای خودروسازان داخلی اشاره کرد و گفت: شرایط برای ارتقاء تولید و توان مالی شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

قاضی‌زاده هاشمی در پایان افزود: تأکید ما بر این است که نگاه مدیریتی مثبت و راه‌حل‌محور، عامل موفقیت در صنعت خودرو باشد.

انتهای پیام/