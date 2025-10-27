سهم ایران در تولید جهانی طلای سرخ ۹۰ درصد است

به گزارش ایلنا، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی «روز ملی زعفران» را فرصتی برای معرفی علمی و فرهنگی زعفران به عنوان یک برند ملی در سطح جهانی، ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های تحقیقاتی، کشاورزی و تجاری، و ارتقای درک عمومی از ارزش افزوده و پتانسیل صادراتی این محصول بی‌نظیر اعلام کرد.

غلامرضا نوری قزلجه در این پیام به مناسبت روز ملی زعفران آورده است: انتخاب پنجم آبان به عنوان «روز ملی زعفران» نمادی از هویت ایرانی، میراث کشاورزی اصیل و اقتصاد دانش‌بنیان رو به آینده است. زعفران که از هزاران سال پیش در فرهنگ، طب سنتی، آیین‌ها و سفره ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته، امروز به عنوان «طلای سرخ ایران» شناخته می‌شود.

این روز فرصتی است برای معرفی علمی و فرهنگی زعفران به عنوان یک برند ملی در سطح جهانی، ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های تحقیقاتی، کشاورزی و تجاری، و ارتقای درک عمومی از ارزش افزوده و پتانسیل صادراتی این محصول بی‌نظیر.

پنجم آبان ماه روز ملی زعفران بر هموطنان و همه دست‌اندرکاران پرتلاش صنعت زعفران مبارک باد. این روز، روز گرامیداشت طلای سرخی است که قرن‌هاست نه‌تنها بر سر سفره‌ها، که بر فرهنگ، تاریخ و اقتصاد ایران زمین می‌درخشد. امروز ما با غرور در جایگاهی ایستاده‌ایم که سهم ایران در تولید جهانی این گنج بی‌نظیر، بیش از نود درصد است و این افتخار، دستاورد تلاش کشاورزان خردمند، همت صادرکنندگان متعهد و دانش متخصصان این مرز و بوم است.

عطر و طعم بی‌همتای زعفران ایرانی زبانزد جهانیان است که در بازار‌های بین‌المللی به عنوان نمادی از کیفیت و اصالت ایرانی شناخته می‌شود. امروز با توسعه صنایع نوین در حوزه‌های دارویی، غذایی و آرایشی - بهداشتی و با حضور پررنگ ده‌ها شرکت دانش‌بنیان، بر ارزش افزوده این میراث کهن روز به روز افزوده می‌شود. ما با برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار، در مسیر افزایش تولید و حفظ جایگاه بی‌رقابت ایران در عرصه جهانی گام برمی‌داریم.

در این مسیر درخشان، از همه کشاورزان، محققان، صادرکنندگان و فعالان این عرصه که نام ایران را با طلای سرخ در جهان، تجلی بخشیده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم. با همدلی و همکاری همه‌ی شما، بر آنیم تا با توسعه بازار‌های جهانی، نوآوری در فرآوری و تقویت برند ملی، آینده‌ای پررونق‌تر را برای زعفران ایران و میهن عزیزمان بسازیم. آینده از آن طلای سرخ ایران است.

