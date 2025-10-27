مهلت ثبت نام محصولات ایران خودرو + لینک ثبت نام

به گزارش ایلنا، نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو از روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

چه افرادی می توانند در ثبت نام ایران خودرو شرکت کنند؟

در این دوره ثبت‌نام در قالب طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.

خودروهای عرضه شده در ثبت نام ایران خودرو

در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ری‌را، پژو 207 دستی هیدرولیک، پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU7P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF7 توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به وب‌سایت ikcosales.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

همانند دوره‌های گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبت‌نام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.

