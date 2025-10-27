مهلت ۳ روزه بازرگانان برای ابطال ثبتسفارشهای راکد نهادههای دامی
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیهای از ابطال ثبت سفارش نهاده های دامی که به ورود کالا منجر نشده است، خبر داد.
به گزارش ایلنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد: بازرگانانی که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اقدام به ثبت سفارش ذرت ، جو کنجاله و سویا کردهاند؛ ولیکن تاکنون به هر دلیلی موفق به واردات کالای ثبت سفارش معاونت توسعه بازرگانی شده نگردیده اند چنانچه در مدت ۳ روز کاری از تاریخ این اطلاعیه ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اقدام به ابطال ثبت سفارش خودنمایند، درسهمیه فصل آتی میزان ابطال شده محاسبه و لحاظ میگردد.
متن اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: با توجه به دردست اقدام بودن برنامهریزی گشایش ثبت سفارش نهادههای دامی بازرگانانی که قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اقدام به ثبت سفارش ذرت، جو کنجاله و سویا نمودهاند ولیکن تاکنون به هر دلیلی موفق به واردات کالای ثبت سفارش شده نگردیدهاند، چنانچه در مدت ۳ روز کاری از تاریخ این اطلاعیه ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اقدام به ابطال ثبت سفارش خود نمایند، در سهمیه فصل آتی میزان ابطال شده محاسبه و لحاظ میگردد و مشمول کسر از سهمیه یا هرگونه پنالتی نخواهند شد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است بدیهی است پس از انقضای مهلت یاد شده میزان ثبت سفارش فعال مشمول کسر از سهمیه خواهد شد.