خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیشکر نقش مهمی در اقتصاد و صیانت از محیط‌زیست دارد

نیشکر نقش مهمی در اقتصاد و صیانت از محیط‌زیست دارد
کد خبر : 1705635
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی به همراه مسئول حج و زیارت استان خوزستان و هیئت همراه، از بخش‌های مختلف کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این بازدید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب و هیئت همراه، از مزارع نیشکر و انبار شکر سفید دیدن کردند و با دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مهندس سید محمدرضا علم‌الهدائی، مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در خصوص فعالیت‌ها و دستاوردهای این شرکت صنعتی گفتگو کردند.

مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها، بر نقش نیشکر در اقتصاد، بهبود کیفیت هوا و حفظ محیط‌زیست تأکید کرد. همچنین این هیئت از شرکت الکل و خمیرمایه رازی، از شرکت‌های زیرمجموعه توسعه نیشکر، بازدید و با فرایند تولید این مجموعه نیز آشنا شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب در پایان بازدید، از دستاوردهای شرکت‌های تابعه توسعه نیشکر در حوزه تولید، اشتغال‌زایی و حفاظت از محیط‌زیست قدردانی کرد.

 

 
 
 
 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ