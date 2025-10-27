نیشکر نقش مهمی در اقتصاد و صیانت از محیطزیست دارد
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی به همراه مسئول حج و زیارت استان خوزستان و هیئت همراه، از بخشهای مختلف کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این بازدید، حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالفتاح نواب و هیئت همراه، از مزارع نیشکر و انبار شکر سفید دیدن کردند و با دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مهندس سید محمدرضا علمالهدائی، مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی در خصوص فعالیتها و دستاوردهای این شرکت صنعتی گفتگو کردند.
مدیرعامل کشت و صنعت دعبل خزاعی، ضمن ارائه گزارش فعالیتها، بر نقش نیشکر در اقتصاد، بهبود کیفیت هوا و حفظ محیطزیست تأکید کرد. همچنین این هیئت از شرکت الکل و خمیرمایه رازی، از شرکتهای زیرمجموعه توسعه نیشکر، بازدید و با فرایند تولید این مجموعه نیز آشنا شدند.
حجتالاسلاموالمسلمین نواب در پایان بازدید، از دستاوردهای شرکتهای تابعه توسعه نیشکر در حوزه تولید، اشتغالزایی و حفاظت از محیطزیست قدردانی کرد.