دیگر کارمندان امیدی برای خرید مسکن ندارند / بانک‌های زیان‌ده احتکارکنندگان مسکن هستند

دیگر کارمندان امیدی برای خرید مسکن ندارند / بانک‌های زیان‌ده احتکارکنندگان مسکن هستند
دبیر شورای عالی فرهنگی گفت: در حوزه مسکن با آسیب جدی مواجه هستیم و شاهد آن هستیم که قیمت مسکن روز به روز مسکن گران می‌شود و توان خرید مردم هم کاهش پیدا کرده‌است به‌طوریکه کارمندان هم با حقوق و اضافه کاری امکان پرداخت اجاره مسکن را دارند و امیدی برای خرید مسکن ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی فرهنگی در نشست پژوهشکده سوانح طبیعی با بیان اینکه بنیاد مسکن مسائل را آکادمیک و فنی کار دنبال می‌کند، اظهار داشت: مسکن آنقدر نیاز مهمی است که در قرآن به مسکن آدم و هوا اشاره شده و بعد از آن خوردن و آشامیدن مطرح شده  که این امر نشان می‌دهد که نیاز مسکن مهمتر از خوردن و آشامیدن است.

وی با بیان اینکه به ویژه وقتی موضوع تامین مسکن محرومان مطرح می‌شود، کار بسیار ارزنده‌ای است، ادامه داد: باید به در هم تنیدگی مسکن و فرهنگ توجه شود و وقتی مسکن ساخته می‌شود باید چندین شاخص و استاندارد رعایت شود. موضوع مهم استاندارد مسکن است که به خوبی می‌توان آن را تبیین و در نهادهای حکمرانی تصویب کرد تا تمام محلات پیوست فرهنگی داشته باشند و اینگونه نباشد که محلات بدون پارک، مسجد و مدرسه باشند.

دبیر شورای عالی فرهنگی با بیان اینکه در ماده مصوبه‌ای آمده که باید در تمام پروژه‌ها به موضوع فرهنگ توجه شود، گفت: بحران مسائل مرتبط با  مسکن، صدها مسأله دارد و پژوهشکده باید در این باره  از ظرفیت‌های علمی موجود استفاده کند. درباره این موضوعات رساله و پایان‌نامه‌هایی داریم و پیشنهاد دارم مسائل مرتبط با مسائل و مشکلات مسکن را به دانشگاه متصل کنیم و دانشجویان را تشویق کنیم که بر روی این موضوعات کار کنند.

خسروپناه با اشاره به موضوع گرانی مسکن تاکید کرد: در حوزه مسکن با آسیب جدی مواجه هستیم و شاهد آن هستیم که قیمت مسکن روز به روز مسکن گران می‌شود و توان خرید مردم هم کاهش پیدا کرده‌است به‌طوریکه کارمندان هم با حقوق و اضافه کاری امکان پرداخت اجاره مسکن را دارند و امیدی برای خرید مسکن ندارند. این وضعیت چندین عامل دارد که یکی از آن احتکار مسکن است. یکی از عوامل احتکار مسکن بانک‌ها و بنگاه‌های هستند که تبدیل به بانک شدند که یکی از آن بانک‌ها بعد از مدتی زیان ده شده و در بانک دیگری ادغام می‌شود .

وی ادامه داد: موضوع اثرگذار دیگر در افزایش قیمت مسکن بحث قیمت گذاری مصالح ساختمانی است، تولیدات مصالح ساختمانی کاملا داخلی است و وابسته به خارج ندارد اما تولیدکنندگان، آن را با قیمت صادراتی وارد بازار داخلی می‌کنند و مصالح ساختمانی با نرخ دلار صادراتی قیمت‌گذاری می‌شود که این پدیده قیمت گذاری را در آمریکا و چین و اروپا نمی‌بینیم.

دبیر شورای عالی فرهنگی تاکید کرد: باید توجه داشت که متولیان این موضوع هم نهادهای حاکمیتی هستند بطوریکه برای مثال مجموعه‌ای از وزارت صمت گرفته و به وزارت دفاع واگذار شده و کجای این مجموعه خصوصی یا خصولتی است؟ معتقدم برای حوزه مسکن باید یک حکمرانی تبیین شود که در آن  نقش مردم و خیرین دیده شود.

