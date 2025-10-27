افزایش تعرفه گاز نداریم/ تداوم مذاکره گازی با روسیه و ترکمنستان
مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: افزایش نرخ گاز فقط برای مشترکان بسیار بد مصرف و بد مصرف خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید توکلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش تعرفههای گاز اظهار داشت: افزایش تعرفه نداریم بحث اصلاح تعرفه داریم،
وی افزود: حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد از جمعیت کشور تحت تاثیر افزایش نرخ گاز قرار نمیگیرند.، چون مصرفشان در الگوی استاندارد تعریفشده میگنجد. حتی بر اساس قبضهای مهرماه، ۷۶ درصد مردم کمتر از ۱۰ هزار تومان هزینه گاز پرداخت کردهاند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت: افزایش نرخ فقط برای مشترکان بسیار بد مصرف و بد مصرف خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: برای دهکهای پایین جامعه در صورت مصرف در پلکان اول، گاز بها رایگان محاسبه می شود.
وی افزود: اجرای کامل بسته عدالتمحور اصلاح تعرفهها که تمرکزش نه بر درآمد دولت، بلکه بر مهار شدت مصرف انرژی و هدایت منابع به سمت اقشار آسیبپذیر است.
وی یادآورشد: هدف اصلی از اصلاح تعرفهها افزایش درآمد نیست، بلکه بازتوزیع منطقی مصرف و کاهش ناترازی انرژی در بخش خانگی است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی از مهمترین بخشهای مصوبه را کاهش پلکانهای مصرف از ۱۲ پله به ۴ پله استاندارد جهانی دانست؛ مدلی که موجب میشود رفتار مصرفکننده شفافتر و قابل اندازهگیری باشد و گفت: در این تغییر، ۲ درصد از جمعیت کشور که در پله چهارم قرار دارند مصرفکنندگان پرمصرف و دارای زیرساختهای با مصرف بسیار بالا، مشمول پرداخت بیشتری خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: این افراد اغلب خانههای دوم دارند، اقامتگاههای کاری یا شخصی موقت و حتی استخر و تجهیزات گرمایی خارج از مقررات مبحث ۱۹ ساختمان.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه در بخش اقلیم نیز یک بازنگری جدی اتفاق افتاده است؛ اعلام کرد: تعداد اقلیمها که پیشتر پنج منطقه کلی بود، اکنون به یک هزار و ۳۰۰ منطقه حرارتی مستقل افزایش یافته است.
وی گفت: پنج اقلیم برای کشوری با تنوع آبوهوایی ایران بیعدالتی بود. حالا هر شهر بر اساس میانگین درجه حرارت چند سال اخیر خودش ضریب مصرف و تعرفه مخصوص دارد.
وی ادامه داد: مصوبه اصلاح الگوی مصرف مصوبه هیات وزیران، دستگاههای دولتی را موظف کرده است تا حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ ثبت کنند. همچنین رعایت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در فصل سرد بهعنوان دستورالعمل ثابت ابلاغ شده است.
توکلی تاکید کرد: اگر شهروندان احساس کنند دمای ادارهای از حد مجاز بالاتر رفته، میتوانند از طریق شماره ۱۹۴ مرکز تماس شرکت ملی گاز ایران موضوع را گزارش دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره اینکه آیا اصلاح تعرفهها، درآمدی برای دولت یا شرکت ملی گاز ایجاد میکند، اذعان داشت: هیچیک از این اصلاحات برای افزایش درآمد دولت طراحی نشده است. طبق قانون، تمام درآمد حاصل از این تغییرات به نزدیک به ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اختصاص مییابد.
وی توضیح داد: شرکت ملی گاز بهعنوان مجری مصوبه عمل میکند و وجوه مربوط به هدفمندی و ناشی از صرفه جویی و مدیریت مصرف، به طور مستقیم در بودجههای حمایتی ثبت میشود، نه در تراز شرکت.
توکلی از طرحی بزرگ برای نوسازی موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی سخن گفت و اضافه کرد: پیش از این ظرفیت شورای اقتصاد برای تبدیل بخاریهای فرسوده به مدلهای کممصرف برای سالها فعال نشده بود، اما در دولت جدید قراردادهای اجرایی آن آغاز شده است و از همین رو از ظرفیت چهار میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه مصوب، تا امروز برای یک میلیون و ۷۲۵ میلیون دستگاه قرارداد بسته شده که تا پایان سال نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد از آن نصب می شود و مابقی نیز تا پایان ۱۴۰۵ به طور کامل اجرایی میشود.
به گفته وی، این برنامه علاوه بر صرفهجویی در مصرف، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گستردهای در بخش تولید و خدمات تاسیسات حرارتی ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین از وضعیت مناسب ذخایر سوخت خبر داد و گفت: ذخیرهسازی گاز در مخازن سراجه و شوریجه در بهترین شرایط تاریخی قرار دارد. علاوه بر آن، ذخایر سوخت مایع نیز در سطحی استثنایی است. این نتیجهی مدیریت مصرف، کاهش زمان تعمیرات نیروگاهها و همکاری میان شرکتهای زیرمجموعهی وزارت نفت است.
وی تاکید کرد: هدف اصلی شرکت ملی گاز در سال جاری جبران ناترازی انرژی از مسیر صرفهجویی و هدایت گاز بیشتر به صنایع مولد است؛ همان مسیری که میتواند امنیت انرژی ایران را پایدارتر سازد و پشتیبان رشد تولید صنعتی باشد.
توکلی اعلام کرد: هیچگاه مذاکرات انرژی با کشورهایی چون ترکمنستان و روسیه قطع نشده است و در حوزه دیپلماسی انرژی، استمرار اصل کار است. ما در حال مذاکره مستمر برای واردات و صادرات و ایجاد همافزایی منطقهای هستیم؛ چون نگاه مشترکی در امنیت گازی منطقه وجود دارد.