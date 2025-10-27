رییس بنیاد مسکن:
۵۵ درصد مساکن روستایی در برابر زلزله مقاوم شدند/ به هر میزان تقاضا برای جوانی جمعیت، زمین میدهیم
رییس بنیاد مسکن گفت: در حال حاضر ۵۵ درصد واحدهای روستایی مقام شدهاند و تا کنون ١٢٢ همت برای مقاوم سازی مساکن روستایی هزینه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، منوچهر خواجه دلویی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد مسکن با فرمان تاریخی حضرت امام با هدف کمک به تامین مسکن محرومان شکل گرفت، اظهار داشت: از زمان تأسیس بنیاد مسکن تا به امروز تمام تلاش بر این بود که بنیاد بر همین راستا حرکت کند و هدف اجرای برنامههای بنیاد مسکن، معطوف بر محرومان باشد.
وی ادامه داد: بخش مهمی از مخاطبان هدف بنیاد مسکن، روستاییان هستند که جزو طبقه محرومان محسوب میشوند و البته بنیاد در شهرها هم با همین هدف فعالیت دارد.
رییس بنیاد مسکن گفت: بنیاد در حوزه مسکن فعالیتهای متعددی انجام داده که یکی از این برنامهها که از سال ٨۴ شروع شده مقاومسازی مساکن در سراسر کشور بوده است و طبق این برنامه بنیاد مقاوم سازی سالانه ٢٠٠ هزار واحد را در برنامه دارد که بخشی از آن مشمول مساکن روستایی و بخشی هم مساکن شهری میشود. این مقاوم سازی را با ارایه تسهیلات قرضالحسنه به اجرا میرسد و بنیاد مسکن بر این رویه نظارت فنی دارد اما خود روستاییان نسبت به ساخت اقدام میکنند.
خواجه دلویی با بیان اینکه تمام واحدهای روستایی در کشور حدود ۵ میلیون و ٣٧٧ هزار واحد است که حدود ٣ میلیون از این عدد را نوسازی و مقاوم سازی کردهایم، اظهار داشت: برنامه امسال مقاوم سازی ٢٠٠ هزار واحد روستایی و ١٠٠ هزار واحد در شهرهای زیر ٣٠٠ هزار نفر است و با این اقدامات شاهد مقاوم مساکن در برابر زلزلهها با ریشتر بالا بودهایم.
وی با اشاره به اقدامات بنیاد در اجرای نهضت ملی مسکن گفت: بخش دیگر از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه پروژه نهضت ملی مسکن بوده و را هدف خانه دار کردن دهکهای مورد حمایت ، بنیاد مسکن به این پروژه ورود کردهاست.
خواجه دلویی افزود: در شهرها برای تامین مسکن دهکهای ١ تا ۴ برنامههایی دیده شده و تامین و ساخت ۵٠ هزار واحد برای خانوار تحت پوشش کمیته امداد در حال انجام است. همچنین برای اجرای قانون جوانی جمعیت در روستاها شروع به تامین زمین کردهایم و درباره جوانی جمعیت در روستاها، به هر میزانی که تقاضا باشد ، زمین ارایه میدهیم. همچنین در سامانه تم ۵۴٠ قطعه زمین بارگذاری شده است و متقاضیان مشمول شرایط میتوانند نسبت به آن اقدام کنند.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه بنیاد برای بازسازی مساکن پس از وقوع سانحه ماموریت و برنامه منسجمی دارد ، گفت: تا به امروز ٢ میلیون و ٢۴ هزار واحد آسیب دیده ، تحت سوانح طبیعی را بازسازی کردهایم. همچنین از دیگر برنامه های بنیاد ورود به بازسازی بافت فرسوده است که کار را در ١٣ استان شروع کردهایم.