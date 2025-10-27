افزایش شیوع بیماری تب برفکی با سرد شدن هوا/ منشأ ویروس در حال بررسی است

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد شیوع بیماری تب برفکی در میان دام‌های کشور، گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری مسری تنها در میان حیوانات است و هنوز ثابت نشده که بیماری مشترک بین دام و انسان باشد. سرعت شیوع این بیماری ویروسی در میان دام‌ها بسیار بالاست و اگه وارد یک دامداری شود، بلافاصله تمام جمعیت دام را درگیر خواهد کرد.

افزایش تعداد کانون‌های بیماری تب برفکی با سرد شدن هوا

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت‌های این بیماری به دامداری‌ها، گفت: این بیماری به دامداری‌ها خسارت اقتصادی در حوزه تولید شیر و گوشت وارد می‌کند.

رفیعی‌پور در مورد راهکار مقابله با بیماری تب برفکی، گفت: راهکار مبارزه با ویروس تب برفکی، واکسیناسیون است. اگر این بیماری از نوع ویروس در گردش کشورمان باشد، واکسیناسیون مطابق پروتکل کشوری انجام خواهد شد. همانند سویه‌هایی که از گذشته در کشور بوده و بومی حساب می‌شوند؛ ولی اگر مانند شیوع این بیماری به دلیل سویه جدیدی باشد واکسیناسیون مهم‌ترین وسیله کنترل آن است.

وی افزود: خوشبختانه ما پیش‌بینی لازم را در ماه‌های گذشته کرده بودیم و واکسن در کشور در ذخایر استراتژیک موجود بود. با توجه به سرد شدن هوا، تعداد کانون‌ها در این شرایط افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بازهم اقدام به واردات واکسن جدید کردیم. در حال حاضر با همین تنها حربه و وسیله‌ای که در اختیار ما هست، این ویروس را تحت کنترل داریم.

مجبور به واردات واکسن سویه جدید تب برفکی شدیم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد توزیع واکسن در کشور، گفت: واکسن لازم برای دام‌ها به استان‌ها ارسال و واکسیناسیون دام‌ها انجام شده است. امیدواریم با واکسیناسیون و اقدامات قرنطینه‌ای و نظارتی که همکاران ما در سازمان در قالب رصد و پایش و مراقبت دارند، این بیماری که سال‌های قبل هم بوده، به‌زودی خاتمه یابد.

رفیعی‌پور با اشاره به ایمنی‌سازی سراسری جمعیت دام سبک و سنگین کشور علیه بیماری تب برفکی از نوع سویه در گردش کشور در تیر و مردادماه امسال، گفت: ۳۶ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی طبق پروتکل‌های سالانه علیه سویه‌های در گردش کشور، ایمن‌سازی شدند. دام‌ها را با تهیه واکسن علیه سویه جدید ایمن‌سازی کردیم.

وی با اشاره به تولید واکسن سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور به زودی، گفت: نمونه‌ها را به واکسن‌سازهای کشور خواهیم داد تا آنها نیز این واکسن را تولید کنند. در حال حاضر نیز واکسن‌های متنوع به اندازه کافی وجود دارد. اطلاعیه‌های بهداشتی نیز توسط سازمان دامپزشکی و اتحادیه دامداران صادر و به دامداران ابلاغ شده است. انشالله این بیماری در روزهای آینده همانند سال‌های گذشته کنترل خواهد شد.

تولید واکسن سویه جدید تب برفکی، به‌زودی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد انتقال این ویروس به دام، گفت: دام سبک و سنگین به سویه جدید مبتلا شده‌اند؛ ولی نقطه هدف ویروس دام سنگین بوده؛ به گونه‌ای که آثار بیماری در دام سبک به اندازه دام سنگین نبوده است.

رفیعی‌پور با بیان اینکه ایمن‌سازی علیه ویروس تب برفکی هم در دام سبک و هم در دام سنگین انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر تمام واکسن‌های سویه جدید وارداتی است و انشالله زمانی که که بذر واکسن توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تهیه شود، در اختیار واکسن‌سازها قرار می‌گیرد و واکسن داخلی هم خواهیم داشت. البته این مورد چیز عجیبی نیست و در سال ۱۳۹۷ هم در پی شیوع بیماری آنفلوانزا مجبور به واردات واکسن شدیم؛ ولی بعد واکسن‌سازان کشور آن را تولید کردند. گفتنی است که کشورمان در حوزه تحقیق، پژوهش و تولید واکسن جزو کشورهای پیشرفته است.

امکان انتقال ویروس تب برفکی با آب و باد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که «آیا ورود و شیوع سویه جدید تب برفکی به کشور به دلیل ورود گوشت‌های منجمد و گرم یا واردات دام زنده بوده است؟» گفت: امکان ورود هر ویروسی به کشور به‌ویژه ویروس تب برفکی به صورت مکانیکی وجود دارد.

رفیعی‌پور افزود: این ویروس می‌تواند از طریق خودرو، دام قاچاق، دام غیر مجاز، نهاده یا خوراک آلوده یا حتی کارگران و افرادی که به هر صورت به دامداری‌ها مراجعه دارند، منتقل شود. پس انتقال ویروس مکانیکال است و حتی از طریق آب، باد یا خاک هم امکان انتقال آن هست. اپیدمولوژیست‌ها و مرکز تحقیقات سازمان دامپزشکی در حال بررسی است و قطعا مشخص خواهد شد که منبع ورود ویروس کجا بوده است.

گوشت‌های وارداتی تحت نظر سازمان دامپزشکی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا بیماری تب برفکی به انسان منتقل می‌شود؟» گفت: تب برفکی، بیماری مشترک بین انسان و دام نیست. بنابراین اصلا جای هیچ نگرانی برای مردم وجود ندارد. این بیماری در سال‌های قبل هم بوده و سال‌های آینده هم خواهد بود. ما ۲۲۰ کانون تب برفکی در شش ماهه نخست سال گذشته و امسال در شش ماهه نخست سال ۲۷۰ کانون تب برفکی در کشور داشتیم. بنابراین این بیماری از نظر بروز و شیوع، تفاوت معناداری نداشته است.

رفیعی‌پور ادامه داد: نوع ویروس، ویروس جدیدی است و شرایط بالینی به گونه‌ای است که تلفات و کاهش تولید دام را به همراه خواهد داشت. گوشت‌های تولیدی یا گوشت‌های وارداتی تحت نظر است و جای هیچ نگرانی نیست. از طرفی، دامداران باید اقدامات بهداشتی و قرطینه‌ای را قوی‌تر کنند و ترددهای غیر ضرور به هیچ وجه انجام نشود و در کنار این اقدامات از واکسن استفاده شود. ان شاالله این بیماری همانند هر سال تحت کنترل خواهد بود.

